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Ограничения для электросамокатов в Сургуте — это неплохо, но куда важнее разобраться с проблемами автомобилизации

Ограничивать самокаты в Сургуте легко. А что с хаосом, который вызывают автомобили?

Ограничения для электросамокатов в Сургуте — это неплохо, но куда важнее разобраться с проблемами автомобилизации
Фото pixabay.com

Город Сургут ограничил движение электросамокатов – введены запреты на проезд возле памятников, школ и во дворах, снижена скорость. Но решает ли это реальную транспортную проблему города? В новом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают:

– действительно ли электросамокаты — главная угроза городу;

– кто и почему на самом деле инициирует борьбу с ними;

– почему главная проблема Сургута — это автомобилизация, хаос с парковками и отсутствие городской транспортной стратегии;

– и какие шаги власти могли бы предпринять, чтобы реально улучшить жизнь горожан.

Дмитрий Щеглов: Сургутские власти ввели ограничения для электросамокатчиков. Новыми распоряжениями городской администрации запрещено движение вблизи памятников, также на ремонтируемых улицах, а также введены ограничения скорости для электросамокатчиков: 5 километров в час у детских учреждений, 10 в жилых зонах и 15 на основных улицах. Сургутские власти, значит, действуют проактивно в этом плане, не ждут, пока народ закидает их разными жалобами по этому поводу. Обсудим эту историю, как вообще это все стоит регулировать, и что действительно стоит регулировать в городе Сургуте. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну вообще, ограничения для электросамокатов – штука довольно популярная, ее причем и в западных странах вводят, и в Париже их запретили чуть ли не полностью, и в российских городах что-то происходит. Ну вот Сургут тоже вышел с ними на тропу регуляции. Что думаешь по этому поводу, как ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Я сначала подумал: какой смелый, отчаянный шаг, да еще и реализованный исключительно на местном уровне. Как это так: городская администрация нигде не заявляла таких действий, а вот пошла определенной войной, локальной, против самокатчиков? Оказалось, все проще. Это федеральные нормы, это все спускается с Москвы, то есть там принимаются решения на уровне законодательных актов, которые принимает наш парламент, подписывает президент, и тут как бы тогда все становится понятно. То есть эту политику сейчас проводят все муниципалитеты, все субъекты федерации. Города, в том числе Сургут, просто ее исполняют. Поэтому нет какой-то особенной помпы. Понимаем: вот это такая как бы рабочая ситуация для любого муниципалитета. А раз так, то очень простой вопрос: вот депутаты Государственной Думы ездят на самокатах – просто представим себе – или чиновники федеральных министерств? Не ездят. То-то. Соответственно, борьба у нас с самокатами.

Д.Щ.: Ну да, логично.

Т.С.: То есть, чем они сами не пользуются, и с чем бороться в социальном плане не страшно.

Д.Щ.: Легко и приятно, да.

Т.С.: Потому что представить себе бунт самокатчиков трудно, а в плане пиаровском – ну просто отлично, потому что такая вот всеобщая нелюбовь к самокатчикам и к этому виду транспорта, вообще к этому направлению, я не знаю, социального поведения даже, если хотите, она активно поощряется чиновничеством разных уровней. Вот и все. Самокаты, конечно же, дело интересное. С одной стороны, все урбанисты в один голос твердят, что это прекрасно, это экологично, это развивает активный образ жизни горожан.

Д.Щ.: Ну, это повышает их мобильность, которая не связана с автомобилями в первую очередь, надо сказать.

Т.С.: Ну нет, почти во всех смыслах это хорошо. Вот единственное, что они зачастую демонстрируют не очень социальное поведение сами по себе.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Пытаются юркнуть быстрее автомобилей тех же, мешают пешеходам, бросают эти самокаты где ни попадя. Операторы этого бизнеса тоже «отмораживаются» и демонстрируют такое не очень глубокое погружение в проблему, которая заботит муниципалитеты. Ну и мнение урбанистов и, скажем так, апологетов альтернативных видов транспорта, самокатов в данном случае, сводится к тому, что нужно просто немножко подрегулировать, привести в порядок – все будет хорошо. Я с этим как бы согласен – вопросов нет.

То есть те меры ограничительные, которые против самокатчиков вводятся, они правильные, тут надо все расставить по своим местам: они действительно не должны ездить, как хотят, где хотят, бросать свои самокаты, и, как говорится, дорога в ад благими намерениями вымощена, поэтому хорошая идея, доведенная до абсурда, она перестает быть хорошей идеей. Вот мы это наблюдаем с самокатами.

Но тут подходим к более, по-моему, серьезной проблеме: в принципе, муниципальные власти должны всерьез озаботится проблемой организации любого движения в рамках городского пространства, и самокаты здесь совсем не основная головная боль и для властей, и для жителей. И мы все прекрасно понимаем, что основной головною болью является автомобильный транспорт, потому что автомобильный транспорт паркуется, где хочет, а в большинстве российских муниципалитетов нет организованных парковочных зон, как, например, в Москве это сделано и в некоторых крупных городах.

Нет платных парковочных зон, муниципальных платных парковочных зон, имеется в виду, и нет правильно организованного движения и хранения автотранспорта внутри кварталов, жилых и деловых зон. Вот Сургут в этом плане очень примитивный город, здесь пещерный век, как будто все до сих пор на повозках ездят. И мы видим этот хаос, мы видим, что в абсолютном большинстве сургутских дворов просто элементарно неудобно жить из-за обилия транспорта. Автомобилизация Сургута очень высокая, все-таки третий-пятый город в стране по количеству автомобилей на душу населения, каждая семья в Сургуте практически имеет один автомобиль статистически.

То есть, считаем это минимально, у нас только частного автотранспорта 500 тысяч. Возьмите еще весь технологический транспорт одного «Сургутнефтегаза», муниципальный транспорт, спецтехнику, ну вот мы подходим к совершенно невероятным цифрам. Все это где-то должно ездить, парковаться, останавливаться на короткую парковку, останавливаться на долгую парковку, храниться, ремонтироваться, утилизироваться. И Сургут совершенно не приспособленный город в этом плане, и это очень серьезная проблема. Поэтому, когда власти решают одну задачу с самокатами, завтра они придумают бороться с велосипедистами, например…

Д.Щ.: Не, ну слушай, давай просто вспомним, что совсем недавно главной угрозой для России были квадроберы. Побороли же? Побороли. Так можно себе проблемы выдумывать довольно часто и решать их довольно эффективно.

Т.С.: Ну, здесь она немножечко носит более объективный характер, я имею в виду тему самокатов.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Потому что все-таки мы имеем дело не с очевидным помешательством, а с неким образом жизни, активным образом жизни, то есть впрямую запретить самокаты было бы нелепо, и это все понимают. Еще раз. Я отношусь к двум категориям горожан: я и автомобилист, который очень много ездит за рулем (я больше тысячи километров в месяц наезжаю, наверное), и я пешеход. Я такой активный пешеход, я не знаю, до 10 тысяч шагов в день я тоже делаю, так вот я умудряюсь жить.

И я хочу сказать, что меня безумно раздражают самокатчики, вот эти вот мотороллеры, велосипедисты и мотоциклисты – вот просто безумно. Они все с такими мордами, как будто вся планета под их ногами лежит, и вот мы, те, кто, в общем-то, все-таки составляет большинство населения – автомобилисты и пешеходы – и мы им мешаем жить. Вот такие у них хари надменные, и с таким они удовольствием на светофорах, где три автомобиля ждут красный свет, вот они с таким удовольствием, с таким кайфом они тебя объедут обязательно, перед тобой встанут, между тобой ныркнут. Понятно, что это поведение абсолютно асоциальное.

То есть я в своем большом автомобиле вежливо пропускаю всех, каждая «зебра» для меня – это святое, каждый пешеход – святое, я соблюдаю правило помехи справа, я всегда, если коллега за рулем на другом автомобиле замешкался, немножко запутался в правилах, не знает, кому дать приоритет, я, даже если у меня приоритет, его пропущу. Ну это нормальное поведение. Я уж молчу про наше поведение в пешеходных зонах. То есть ты, если идешь, то, понятно, ты не будешь расталкивать других людей, особенно на каких-нибудь узких участках дороги. Эти, конечно, снуют туда-сюда – это раздражает. Но вопрос ведь в том, как общество воспитывает своих граждан, в частности вот эту категорию, вот если мы говорим про самокатчиков. Поэтому то, что приняла Госдума, то, что делают муниципалитеты, это в большей части все правильно, но это фрагмент.

Д.Щ.: Да нет, на самом деле, правила-то разумные – тут как бы вообще без проблем

Т.С.: Да, это фрагмент. И меня, вот если смотреть в целом на всю проблему организации городского пространства, проблема самокатов меньше волнует, чем проблема автомобилей – вот я о чем говорю.

А с автомобилями надо, конечно же, проблему решать и как можно быстрее. Сургут – это очень проблемный город с точки зрения автомобильного транспорта, очень проблемный город. Социальная рознь из-за парковок во дворах растет, качество движения на городских улицах падает. В Сургуте очень много водителей с явно купленными правами, особенно из других регионов, в той категории, которая работает извозчиками, таксистами и так далее. В этом направлении хорошей мерой было бы всех водителей-иностранцев заставить пересдавать права на российские права. 90% сразу отсекается, сразу: они не сдадут самого простого экзамена. И вы увидите.

Это, кстати, все страны Европы прошли, потому что их заполонили водители из тех же восточных государств, мигранты, пошли туда работать таксистами – самая простая дорога для извлечения какого-то дохода. И через какое-то время на улицах европейских городов возник коллапс очень часто, особенно в крупных мегаполисах. Просто они не умеют ездить, они не знают адресов. В Москве, – это же реальный мем, я с ним сталкивался несколько раз – когда ты вызываешь «Яндекс-такси», и водитель, который по-русски знает ровно две буквы, просит тебя чуть ли не на бумажке: «Подскажите дорогу, дорогу покажешь». Вот и все. Это нулевой сервис, это не развивает инфраструктуру, и вот с таким явлением надо бороться.

В Сургуте конкретно еще мы имеем проблему с плохой организацией внутриквартального движения. Мы должны вводить одностороннее движение, надо принимать эту программу, надо просто ее разрабатывать. Садиться и, как город вместе с компанией «Брусника» прорабатывает большую территорию городскую под названием «Ядро центра города», туда направляются большие интеллектуальные усилия чиновничества, и они там стараются над каждой мелочью серьезно думать: где деревце будет расти, где фонтанчик будет булькать, где парковку организуют – вот так вот чиновники Департамента архитектуры, Департамента городского хозяйства, Департамента имущества – чего еще? – я думаю, социальных департаментов, которые отвечают за школы, вот за всю эту вот социальную нашу жизнь активную, они должны прорабатывать какую-то программу.

Первое – внутриквартальное движение и организация там транспорта; второе – организация парковок для резидентов районов, то есть они должны ставить свои машины во дворах как резиденты, и просто так машину поставить уже другой человек не может, он должен за это платить. Ну что еще? Ну и плюс организация других парковочных пространств возле общественных, в первую очередь, заведений. Вот новости о какой-то парковке возле одной из поликлиник сургутских (4-я, что ли, я уже не помню) с такой частотой пестрят, как будто это у нас космодром «Восточный» строят – вот столько этому внимания уделяется. Это подкорка, это подсознательное.

Вот чиновники понимают, что это серьезнейшая проблема: перед любой сургутской больницей, поликлиникой, школой, каким-то чиновничьим учреждением всегда коллапс с автомобилями. И вот они вдруг строят парковку, и для них это большая радость. А парковку строят неправильно: они очередной кусок земли заасфальтируют, сделают там какие-то заборчики – и все. И там будет такой же коллапс и хаос, как, например, перед большой медицинской зоной в НГДУ, где кардиоцентр, где старый роддом. Ну и что толку, что там сделали парковку? Это же не парковка – это просто хаос. Парковка – это организованное движение, платное пространство: первые 15-20 минут бесплатно для заезда, погрузки-выгрузки, и ты выезжаешь по кольцу, остальное время ты оплачиваешь. Вот эту всю программу надо в Сургуте делать. И если она будет… Ну, не только в Сургуте, конечно, в каждом городе. И если она будет осуществлена – вот это будет очень крутая программа.

А работа с самокатчиками – это один из микроскопических шагов и, наверное, не самый актуальный, но политически очень выгодный любому чиновнику, потому что раздраженное население чиновничеству аплодирует. Причем – важный момент: народ раздражен плохой организацией движения автотранспорта, плохой организацией движения автобусов, их сетью неразвитой, вообще качеством всех транспортных услуг и всей транспортной системы, но власти очень грамотно направили гнев народа вот на этих самокатчиков и его эксплуатируют – вот все, что происходит, вместо того, чтобы заниматься той серьезной, важной работой.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, дорогие слушатели, читатели, пишите, пожалуйста, свои соображения по этому поводу: насколько правильно, по вашему мнению, строится работа с электросамокатами и какую работу следовало бы провести в сфере организации автомобильного движения. Ставьте нам также «лайки» – это всегда полезно. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, заходите к нам на сайт почаще – там хорошо. И до новых встреч, увидимся вскоре. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 277, комментариев: 0
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