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​Вместо истории − сквер: что появится на месте Дома пионеров в Сургуте?

Разбираемся, что предлагают построить на месте Дома пионеров

​Вместо истории − сквер: что появится на месте Дома пионеров в Сургуте?
Фото: архив siapress.ru, администрация Сургута

Долгие годы в Сургуте разгорались споры вокруг знакового для города здания Дома пионеров: реконструировать или снести. В итоге исторический объект не удалось сохранить ‒ его признали аварийным. Что появится вместо него и можно ли повлиять на ситуацию ‒ в нашем обзоре.

История Дома пионеров: от школы до музея

Деревянное здание по улице Центральной (ныне Мелик-Карамова) начали строить в 1954 году. В 1958 году в нем открылась первая школа Сургута. В 60-х годах на территории учреждения появились мастерская, теплица, корт, футбольное поле, где работали 60 педагогов и обучались более 800 детей.

В 1978 году здание стало официально называться «Домом пионеров и школьников». Здесь располагались филиал Центра детского творчества, музей истории народного образования, кружок астрономии «Северная Корона». В 1998 году Дом пионеров передали СурГУ, позже ‒ Историко-культурному центру «Старый Сургут».

В 2006 году Дом пионеров признали аварийным. Планов по реконструкции было немало. В 2019 году заместитель главы Сургута Алексей Жердев говорил о возможности восстановления здания в прежнем виде с использованием натурального дерева: «Мы рассматривали несколько вариантов реконструкции, советовались с нашими уважаемыми горожанами, у которых с этим зданием связаны самые теплые воспоминания, привлекали экспертов. В итоге пришли к выводу, что современные материалы, возможно, более функциональные, но дерево позволит сохранить и атмосферу этого места, и историю Сургута. Поэтому после реконструкции «Дом пионеров» будет таким же, как и раньше».

Тогда на реконструкцию здания планировали направить 80 млн рублей, часть из которых планировали получить от приватизации муниципального имущества. Однако, по данным мэрии, средства из бюджета так и не были выделены.

«Бюджетные средства на реконструкцию объекта «Дом Пионеров» не выделялись. В 2024 году на содержание было израсходовано 39 тысяч рублей», ‒ сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации города.

Что будет на месте: проект сквера и «волны памяти»

Власти города приняли решение: здание восстановить невозможно, но память о нем сохранить можно. В марте 2025 года администрация Сургута представила предварительный проект концепции сквера Дома Пионеров «Волна памяти» членам президиума городской общественной организации общества «Старожилы Сургута».

«На территории будущего сквера будет установлен объект в виде абриса, который с максимальной точностью воспроизведет фасад исторического здания, передавая его основные архитектурные детали и формы. Этот объект, выполненный в современном стиле, будет нести глубокий исторический и культурный смысл», ‒ сообщил редакции siapress.ru заместитель главы Сургута Алексей Фокеев.

Предварительная концепция сквера Дома Пионеров «Волна памяти»

Члены организации «Старожилы Сургута» предложили доработать проект, а именно:

‒ установить объект, передающий максимальную точность очертаний фасада старого здания с основными архитектурными формами, сохраняя внешний вид и с применением конструкций, имитирующих бревна;

‒ применить легкие конструкции по периметру, внутри которых могут быть установлены интерактивные информационные стенды с историческими ценными снимками для передачи истории и сохранения памяти молодому поколению.

«На сегодняшний день для скорейшей реализации благоустройства территории и сохранения памятного места ведутся работы над корректировкой проекта с учетом замечаний и предложений городской общественной организации общества «Старожилы Сургута», ‒ резюмировал Алексей Фокеев.

Таким образом, это еще не окончательный вариант концепции сквера. Согласно собственному источнику siapress.ru, департамент архитектуры Сургута направил соответствующие документы в организацию, которая занимается проектом и должна подготовить официальное заключение. На сегодняшний день его еще не предоставили.

Что говорят депутаты

В Думе Сургута неоднократно поднималась тема по поводу Дома пионеров. Некоторые депутаты поддерживали снос, другие ‒ реконструкцию. Редакция siapress.ru узнала мнение народных избранников о строительстве сквера на месте исторического объекта.

Зампред комитета по бюджету Думы Сургута Татьяна Калиниченко жестко высказалась против сноса: «Меня глубоко возмущает и обижает, что Сургут с бюджетом в 50 миллиардов рублей не смог сохранить одно здание. Это был живой храм науки. Мы тратим кучу денег на современность, на будущее, все это прекрасно: интерактивные музеи, выставки ‒ это будущее, а прошлое что? Что мы покажем нашим потомкам? Можно было сохранить атмосферу, сохранить здание, но желания этого, к сожалению, никто не проявил».

Она напомнила, что ранее поступали предложения от бизнеса о совместной реставрации здания: «Компания «Сибпромстрой», насколько мне помнится, готова была выделить собственных несколько десятков миллионов средств для того, чтобы сохранить этот объект. Но мы столкнулись с какими-то непреодолимыми препятствиями».

Были проведены исследования, привлечены специалисты. Но дальше обсуждений дело не дошло.

Также Татьяна Калиниченко привела в пример такие города России, как Тюмень и Иркутск, где власти сохраняют даже частные жилые дома для того, чтобы сохранить архитектуру и историю: «Другие города России сохраняют целые кварталы, они борются за каждый живой наличник и реставрируют любую деталь, которая имеет отношение к прошлому их города. А в Сургуте наплевать на всю эту историю, мы ее будем сохранять в современных интерактивных вариантах».

Свое мнение высказал и зампред комитета по социальной политике Алексей Кучин: «Как сургутянин, который учился в Доме пионеров, я переживаю за его судьбу. Нашему городу идет пятый век, а вещественных артефактов этой долгой и славной истории практически нет. Хотелось бы сохранить эту память для потомков».

Однако, по мнению народного избранника, восстановить здание в том виде и на том месте ‒ невозможно.

«Даже не касаясь вопроса денег, реставрировать здание так, чтобы оно сохранило свой функционал и место нахождение кажется невозможно в силу действующих ограничений. Остается четыре варианта:

1. Разобрать Дом пионеров и собрать в другом месте из новых материалов, так мы сохраним здание, но потеряем историческое место.

2. Уменьшить и построить по современным нормативам Дом пионеров на нынешнем месте, так мы сохраним место, но потеряем здание.

3. Сделать на этом месте исторический сквер и использовать части фасада, бревен и т.д.

4. Все снести, не тратить деньги на истории, построить, что-то современное и востребованное.

Какой путь правильный? Не знаю, инстинктивно мне нравится первые два, но встает вопрос, а что там будет внутри, без ответа на который невозможно привлечь средства на эти работы, но убежден, что окончательное решение должны принимать сургутяне после обсуждения со старожилами», ‒ поделился своим мнением Алексей Кучин.

Депутат Сургута также предложил вынести проект на общественное обсуждение ‒ например, на платформе «Госуслуг», как это сделали с проектом Ядра центра города.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 167, комментариев: 0
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    }
  }
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