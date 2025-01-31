Рассказываем о дорожной кампании 2025 года в городах ХМАО

В ближайшие три года дорожную инфраструктуру ХМАО ждут масштабные изменения. Власти региона направят почти 20,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию ключевых транспортных объектов. Этот комплексный план, учитывающий потребности жителей, начнут реализовывать уже в 2025 году, заявил губернатор Руслан Кухарук в своем Послании. В приоритете – улучшение связи между районами, развитие магистралей и строительство новых мостов. Более подробно о дорожной кампании 2025 года – в нашем обзоре.

В Югре стартует новый нацпроект: что изменится?

С 2025 года в ХМАО начнут реализовывать национальный проект «Инфраструктура для жизни», который придет на смену программе «Безопасные качественные дороги». Власти региона планируют завершить работы на ключевых дорожных объектах, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Одним из самых масштабных проектов станет второй мостовой переход через Обь в Сургуте, который должен разгрузить транспортные потоки и создать альтернативный маршрут для тяжеловесных автомобилей. Строительство включает восемь искусственных сооружений, три путепровода, четыре моста и 43 км автодорог. Завершение работ намечено на конец 2025 года.

Напоминаем, возведение второго мостового перехода через Обь в Сургуте идет с небольшим опережением графика. Готовность объекта достигла 65%.

Также в планах реконструкция трассы Югорск – Таежный, которая входит в опорную сеть дорог России. Трассу приведут к третьей категории, что повысит ее пропускную способность и безопасность.

В 2025 году завершатся работы на нескольких ключевых участках:

Мост через реку Ампута на трассе «Радужный – Новоаганск»

Участок дороги к Когалыму

Мосты на трассе «Нижневартовск – Радужный»:

– мост через ручей на 91-м км

– мост через реку Гун-Еган на 112 км

Дорога «Сургут – Нижневартовск»

Трасса «Октябрьское – Андра»

Подъезд к деревне Шапша

Ремонт моста через Иртыш (укрепление железобетонных конструкций)

Трасса «Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым»

Дополнительно предусмотрены мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, завершится установка уличного освещения на автодороге «Подъезд к Белоярскому», что должно снизить аварийность на этом участке. Также будут отремонтированы два моста через реку Ручей на трассе «Югра».

Сургут направит 7 млрд рублей на дороги: что построят и отремонтируют в 2025 году

В 2025 году Сургут выделит рекордные семь млрд рублей на строительство, ремонт и содержание дорог. Из этой суммы 2,7 млрд рублей направят на возведение новых магистралей, 1,6 млрд – на ремонт существующих улиц, внутриквартальных проездов и тротуаров, а еще два млрд вложат в развитие инженерной инфраструктуры.

Город также будет участвовать в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», сообщают на сайте нациальныепроекты.рф. В его рамках в 2025 году запланирован ремонт пяти крупных участков:

улицы Бахилова и Юности;

проспекта Ленина (участки от Дзержинского до Декабристов и от Декабристов до Островского);

капитальный ремонт Югорской улицы.

Также муниципалитет получит финансирование на строительство дорог: улиц Усольцева, Шидловского, съезда на Нижневартовское шоссе в сторону нового моста через Обь. Помимо этого, начнется строительство дорожной артерии, которая соединит Тюменский тракт и улицу Игоря Киртбая.

Расширение дорожной сети Сургута

Одним из ключевых проектов станет продолжение строительства транспортной артерии, соединяющей северные районы с центром города. В 2024 году был построен участок от улицы Есенина до Тюменского тракта, сейчас проектируются следующие этапы – от Есенина до Шидловского и от Семена Билецкого до Аэрофлотской.

На улице Александра Усольцева уже стартовало строительство нового участка длиной 400 метров. Он будет четырехполосным, с тротуарами, велодорожками, освещением, светофорами и остановками. Сейчас рабочие готовят территорию, а летом начнется укладка асфальта. Завершить строительство планируют к концу года.

Полностью завершенная магистраль соединит северные районы с центром города, разгрузит Грибоедовскую развязку и создаст подъездные пути к школе в 42 микрорайоне, утверждает глава города Максим Слепов.

«Мы планируем завершить строительство к концу года, а затем оформить все документы для ввода объекта в эксплуатацию», − отмечает заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Работы ведет компания АО «Автодорстрой». Стоимость проекта − около 370 миллионов рублей.

Ремонт внутриквартальных проездов

Городские власти утвердили список из 16 внутриквартальных проездов, которые отремонтируют в 2025 году, сообщали ранее в «СургутИнформ-ТВ».

Предварительно, в список вошли проезды:

между домами Мира, 3, и Мира, 5;

от проспекта Мира, 3, до Чехова, 4/3;

за Чехова, 4/3;

вдоль Чехова, 4/1;

между домами 6/1 и 4/1 улицы Чехова;

проезд в поселке Таежный;

проспект Ленина, 29, к детскому саду «Мальвина»;

от Островского, 30, до Пушкина, 25а, возле школ №5, №15;

проезд к 26-й школе на Бахилова;

между домами Бахилова, 1, и Бахилова, 3;

между Декабристов, 12/1, и школы №25;

от Показаньева, 12, до Киртбая, 25;

проезд Взлетный, 9;

от Ленина, 38, до Бахилова, 11;

от Мира, 35, до Пушкина, 3;

проезд в поселке Лунном до разворотной площадки автобусов.

проезд между домами по проспекту Мира, 1 – 7 до Чехова, 4/1;

участки на улице Чехова и проспекте Мира;

дороги в поселках Таежный и Лунный;

подъезды к детским садам «Мальвина» и «Снегирек»;

школьные маршруты у учебных заведений №5, №15, №25 и №26.

Дополнительно на улице Университетская, 29/1 установят искусственные неровности для повышения безопасности.

В Ханты-Мансийске отремонтируют 24 км дорог в 2025 году

План ремонта дорог в Ханты-Мансийске на 2025 год уже утвержден. В него вошли 23 участка общей площадью 223 тысячи квадратных метров и протяженностью 24 километра, сообщала ранее пресс-служба города.

«Уже подготавливается необходимая документация для закупки. При наступлении благоприятных погодных условиях и заключении муниципальных контрактов, начнется масштабная кампания по приведению в нормативное состояние дорог окружной столицы. Запланированные работы включат замену асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня и ремонт тротуаров. Особое внимание уделят обеспечению доступности для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Однако информация, сколько будет выделено средств на ремонт дорог в этом году, пока не опубликована.

В Нижневартовске обновят дороги: более миллиарда рублей на ремонт в 2025 году

В 2025 году в Нижневартовске планируют привести в порядок семь участков дорожной сети, включая центральные улицы и подъезды к дачным товариществам. На это выделили более млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Общая протяженность обновленных дорог составит около девяти километров. В список объектов вошли:

улица Северная (от Нефтяников до Чапаева);

улица Завокзальная (от Северной до Зимней);

путепровод на Восточном объезде (проектная документация уже готова и прошла экспертизу);

улица Мусы Джалиля (от 60 лет Октября до Ленина);

улица Мира (от Маршала Жукова до Кузоваткина);

проспект Победы (от Ленина до Мира);

проезды к СНТ «Буровик», «Берёзка», «Рубин».

Отметим, что ремонт улицы Северной стал одним из проектов, выбранных жителями во время ежегодного голосования в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги».

Работы будут проведены комплексно – на обновленных участках заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, лавочки и урны, передают в источнике.

Кстати, заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил, что 65% жителей Югры удовлетворены качеством и доступностью дорог. Это почти на 10% выше среднего показателя по России (56%), согласно опросу ВЦИОМ.



Согласны? Своим мнением вы можете поделиться в комментариях на сайте и в телеграм-канале