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​Дефицитный, но социальный: в Думе Сургута рассмотрели, каким будет бюджет в 2025 году

Департамент финансов Сургута представил депутатам проект бюджета на 2025 год

​Дефицитный, но социальный: в Думе Сургута рассмотрели, каким будет бюджет в 2025 году
Фото: Дума Сургута

В Сургуте прошли депутатские слушания, на которых обсудили проект бюджета города на 2025 год. Директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова сообщила народным избранникам, что бюджет сохранит социальную направленность, но будет дефицитным. Планируется потратить рекордные 51,5 миллиарда рублей, в то время как доходы составят 49,2 миллиарда.

Больше всего средств, 28 миллиардов рублей, направят на образование. Эта сумма составит 54% всех расходов бюджета. Средства пойдут на строительство новых школ в микрорайонах 5А и 20А, завершение расчетов за второй корпус школы №9, а также ремонт детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Отдельно запланировано два миллиарда рублей на питание школьников, а также 27 миллионов на ремонт детских садов, 368 миллионов на обновление школ и 72 миллиона на модернизацию объектов дополнительного образования.

В рамках бюджета предусмотрено строительство пяти спортивных комплексов, включая два объекта в микрорайоне Хоззона и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А. Также начнется строительство спортивного ядра в микрорайоне 35А – современного спортивного центра с административно-бытовыми помещениями.

«Расходы на развитие образования, культуры и спорта составляют порядка 32 миллиардов рублей, что более чем 62% от общего объема бюджета. Бюджет сохраняет социальную направленность», – подчеркнула Маргарита Новикова.

На строительство и содержание дорог Сургут выделит рекордные семь миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда пойдут на строительство новых магистралей, 1,6 миллиарда – на ремонт существующих дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров. Еще два миллиарда направят на развитие инженерной инфраструктуры.

Благоустройство города также остается приоритетом. На улучшение парков, скверов и рекреационных зон, таких как парк «За Саймой», набережная Кривули в районе НТЦ, сквер Энергетиков и другие, запланировано 647 миллионов рублей. Дополнительно 223 миллиона рублей выделят на ремонт 12 дворовых территорий.

Примечательно, что при планировании бюджета учтены инспекции главы города Максима Слепова, которые он проводил вместе с депутатами, изучая состояние городских объектов и инфраструктуры.

Отметим, чтобюджет на 2025 год впервые учитывает остатки средств 2024 года, что позволит заранее провести конкурсные процедуры и ускорить реализацию проектов. Остатки в размере более миллиарда рублей уже распределены на строительство ключевых объектов.

Проект бюджета сформирован в рамках стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года и учета национальных проектов. Многие статьи расходов согласованы с окружным и федеральным бюджетами.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 132, комментариев: 0
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