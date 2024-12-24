Губернатор Югры озвучил в Послании транспортные приоритеты на ближайшие три года

В 2025-2027 годах Югра выделит почти 20,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Комплексный план дорожной деятельности, учитывающий потребности жителей, начнут реализовывать уже в 2025 году, сообщил губернатор Руслан Кухарук во время Послания.

Среди ключевых проектов трехлетки:

строительство моста через Обь в районе Сургута,

реконструкция дороги Югорск – Таежный,

проектирование моста в Октябрьском районе,

автодорога через Урай и Кондинский район, которая соединит Югру с Тюменской и Свердловской областями.

Кроме того, губернатор отметил, что на новый полетный сезон в регионе сформировали сеть авиамаршрутов с учетом запросов жителей. Число рейсов на Тюмень увеличат до девяти – из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Подготовлены предложения по маршрутам из Нижневартовска и Ханты-Мансийска в Минводы, из Сургута в Тобольск и Курган. Сейчас ожидается решение Росавиации.