На какие автобусы чаще всего жалуются сургутяне

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732129187"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=9rbk+dows9IIm+fcptMAZYXQcngg3Zb1PvEpTbCx8mtn6pmnWEc3D58C85D5aljbu16AYVElWr/gVsWFD/xKw9vxAw55HrmkkcI77KkXGcEX65QUrSG6sbOhSIYuxdo1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=9rbk+dows9IIm+fcptMAZYXQcngg3Zb1PvEpTbCx8mtn6pmnWEc3D58C85D5aljbu16AYVElWr/gVsWFD/xKw9vxAw55HrmkkcI77KkXGcEX65QUrSG6sbOhSIYuxdo1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcfzCi7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-20 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732129151"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=FC58siEKhggoD8p6jsH6WTYL2He6ELbkSBbWChvDhfkfjIWksICg6rItk1U2RuuL/Jw7xdsj5FMu0V0ZVybE7wfdAcr//05jTFphcRNp05nedQQChScHKeXm8gAimrYm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=FC58siEKhggoD8p6jsH6WTYL2He6ELbkSBbWChvDhfkfjIWksICg6rItk1U2RuuL/Jw7xdsj5FMu0V0ZVybE7wfdAcr//05jTFphcRNp05nedQQChScHKeXm8gAimrYm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcfzCi7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-20 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732129151"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=FC58siEKhggoD8p6jsH6WTYL2He6ELbkSBbWChvDhfkfjIWksICg6rItk1U2RuuL/Jw7xdsj5FMu0V0ZVybE7wfdAcr//05jTFphcRNp05nedQQChScHKeXm8gAimrYm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=FC58siEKhggoD8p6jsH6WTYL2He6ELbkSBbWChvDhfkfjIWksICg6rItk1U2RuuL/Jw7xdsj5FMu0V0ZVybE7wfdAcr//05jTFphcRNp05nedQQChScHKeXm8gAimrYm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcfzCi7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-20 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732129187"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=9rbk+dows9IIm+fcptMAZYXQcngg3Zb1PvEpTbCx8mtn6pmnWEc3D58C85D5aljbu16AYVElWr/gVsWFD/xKw9vxAw55HrmkkcI77KkXGcEX65QUrSG6sbOhSIYuxdo1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=9rbk+dows9IIm+fcptMAZYXQcngg3Zb1PvEpTbCx8mtn6pmnWEc3D58C85D5aljbu16AYVElWr/gVsWFD/xKw9vxAw55HrmkkcI77KkXGcEX65QUrSG6sbOhSIYuxdo1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcfzCi7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-20 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcfzCi7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,9550   EUR  104,8522  

Новости

Больше новостей
Допускаете ли вы, что Андрей Филатов мог совершить уголовное преступление?

Да 79.7%

Нет 6.6%

Не знаю 13.7%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Арест Филатова вас:

Удивил 26.9%

Не удивил 69.6%

Не знаю 3.5%

Всего голосов: 171

Комментировать
0
Больше опросов

Нехватка кадров, поломки и долгое ожидание: сургутяне по-прежнему жалуются на общественный транспорт // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

На какие автобусы чаще всего жалуются сургутяне

Нехватка кадров, поломки и долгое ожидание: сургутяне по-прежнему жалуются на общественный транспорт // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Тимур Ханипов

В октябре нашумевшую транспортную реформу в Сургуте признали провальной. Оно и не удивительно, на автобусы в городе жалуются все. Причем проблема эта не новая – еще до реформы жители часто сталкивались с переполненными автобусами, долгими интервалами и задержками. Изменились ли претензии местных жителей, какие маршруты чаще всего «выходят из строя» и куда можно обратиться − в обзоре siapress.ru.

Жалоба читателя

Пару дней назад под одним из наших роликов на YouTube мы получили следующий комментарий: «А нельзя ли снять ролик про Марьину гору, где просто беда с хождением 18 автобуса. Люди мучаются. Кому на работу – опаздывают, потому что подолгу нет автобуса. Детей надо везти в школу, в детский сад. Люди пишут, звонят в администрацию города, но никто на их жалобу не реагирует. Как быть?».

На сайте транспортного портала можно увидеть, что в городе работает целых шесть автобусов 18 маршрута.

Корреспондент siapress.ru обратился в информационный центр сбора информации по общественному транспорту и уточнил, по какой причине на Марьиной горе могут быть высокие интервалы движения и задержки.

«Сегодня много автобусов сломанные. По технической неисправности сошли с линии. Поэтому получается такой большой интервал», – ответили в центре.

Впрочем, местные жители давно жалуются, что по городу разъезжают автобусы-призраки. По их словам, информация на карте не соответствует действительности. Однако, сколько автобусов обслуживает 18 маршрут − неизвестно. В центре на этот вопрос не ответили. Корреспондент направил запрос на эту тему в городскую мэрию.

А в чем проблема?

Ранее в siapress.ru писали о том, что проблемы с общественным транспортом случились из-за кадрового дефицита. В частности, у одного из субподрядчиков не хватает сотрудников: часть водителей уволились, другая − ушла в отпуск, объяснил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. В результате автобусы СПОПАТ заменили «ЗапСибАвто» на маршруте №18.

«АО «СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут №16. Также еще с одним предприятием автотранспортным договорились с рокировкой маршрутной сети. Тем самым, высвободив два маршрута у перевозчика «ЗапСибАвто», мы сформируем резерв водительского состава для закрытия маршрута №18 в 100% объеме. Таким образом, к концу недели ожидаем, что три маршрута, которые я озвучил, будут закрыты в полном объеме», – поделился директор АО «СПОПАТ».

На какие еще автобусы жалуются сургутяне?

В прошлую пятницу, 8 ноября, в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте» жители города массово пожаловались на работу общественного транспорта: переполненные автобусы, большие интервалы и неудобные теплые остановки.

По словам сургутян, автобусы стали ходить реже с наступлением холодов, а некоторые водители и вовсе проезжают мимо остановок, оставляя людей замерзать на улице. Жители также указывают, что на маршруте 47 пассажиры буквально «выпадают из автобусов» − настолько переполнен транспорт.

«Позавчера 47, в пол восьмого был набит как килька просто, один автобус не вышел на линию, а тот, который вышел – ехал с Росича до Рыбокомбината 40 минут. Люди не то, что оплатить не могли, а взяться за поручни даже», – рассказала местный житель Лидия Б.

Но жалобы поступали не только на 47 маршрут, но и на множество других.

«Каждый день 32 и 29 ездят с огромным интервалом. 32 должен ездить каждые 16 минут, как заявлено. А в итоге по 40 минут на холоде приходится ждать», – делится Елена Г.

«45, такая же история», – поддерживает сургутянка Катя Х.

«В пятницу 08.11 простояла на остановке Дом Советов минут 45 в ожидании автобуса 28 или 99. 28 подошел через 45 минут, а 99 даже в прогнозе не было. Замерзла - жуть, думала, хоть в автобусе погреюсь, но нет, в автобусе чуть теплее, чем на улице. Одни обещания и отписки со стороны администрации, а становится только хуже», – рассказывает Надежда С.

Между тем, в комментариях под постом в нашей группе во «ВКонтакте» пресс-служба администрации Сургута ответила, что знает о проблеме с задержками: «Все автобусы, следующие по маршруту, большого класса и соответствуют требованиям для пассажирских перевозок. Мы знаем об этой ситуации, к сожалению, такая проблема в час пик во всех городах России».

В мэрии также дополнили, что высокие интервалы случаются из-за погодных условий: «Часто из-за дорожной ситуации (пробки) и погодных явлений общественный транспорт может выбиваться из установленного расписания, соответственно, увеличивается интервал движения».

Что делать?

Для отслеживания автобусов на карте и построения маршрутов в Сургуте создан транспортный портал. На сайте можно найти ближайшую остановку и оставить обращение.

Также работает чат-бот в телеграме, где можно получить ответы на вопросы о маршрутах общественного транспорта, включая городские автобусы и маршрутки. В чате можно задать вопросы, получить подробные ответы от сотрудника и найти контактные данные для звонка.

Помимо этого, на «Яндекс. Карты» также можно отслеживать общественный транспорт, увидеть расписание автобусов, а также составить подробный маршрут.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:44, просмотров: 253, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вершина человеческого счастья 484
  2. ​Третью библиотеку в Ишиме обновили по модельному стандарту 398
  3. ​В Ханты-Мансийске прошло масштабное обучение для работников «Добро.Центров» со всей России 398
  4. ​Цифровую трансформацию строительной отрасли обсудили на Тюменском градостроительном форуме 382
  5. ​Сургутяне заметили скамейку вместо остановки возле ТРЦ «Агора» 374
  6. ​Александр Моор выступил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков 362
  7. ​В Сургуте водитель иномарки не учел метеоусловия и врезался в дерево 318
  8. В Нефтеюганске полиция накрыла подпольное казино 302
  9. В ХМАО школы переводят на дистант из-за всплеска ОРВИ 293
  10. В Сургуте объем медицинского туризма за три года вырос более чем в пять раз 289
  1. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 3527
  2. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2937
  3. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 2757
  4. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2440
  5. ​Месть на улице Щепеткина: сургутяне пожаловались на бывшую УК, решившую «напакостить» перед уходом 1601
  6. ​От оплаты первых свиданий до выключения интернета ночью: в России предложили создать Министерство секса 1537
  7. ​Новые подробности о деле Филатова: экс-глава вместе с четырьмя сообщниками участвовал в преступной схеме 1351
  8. ​Страница не найдена: с сайта «Единой России» пропала информация по Андрею Филатову 1277
  9. ​Трамп стал избранным президентом США 1247
  10. Опять жалобы: жители Сургута мерзнут в ожидании автобусов 1220
  1. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5375
  2. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4380
  3. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 4378
  4. ​К вопросу о фасадах 4035
  5. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 3923
  6. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 3527
  7. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2940
  8. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2937
  9. ​Элитные дома Сургута: что стоит за ценой в десятки миллионов? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2871
  10. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 2757

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика