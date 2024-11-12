На какие автобусы чаще всего жалуются сургутяне

В октябре нашумевшую транспортную реформу в Сургуте признали провальной. Оно и не удивительно, на автобусы в городе жалуются все. Причем проблема эта не новая – еще до реформы жители часто сталкивались с переполненными автобусами, долгими интервалами и задержками. Изменились ли претензии местных жителей, какие маршруты чаще всего «выходят из строя» и куда можно обратиться − в обзоре siapress.ru.

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Пару дней назад под одним из наших роликов на YouTube мы получили следующий комментарий: «А нельзя ли снять ролик про Марьину гору, где просто беда с хождением 18 автобуса. Люди мучаются. Кому на работу – опаздывают, потому что подолгу нет автобуса. Детей надо везти в школу, в детский сад. Люди пишут, звонят в администрацию города, но никто на их жалобу не реагирует. Как быть?».

На сайте транспортного портала можно увидеть, что в городе работает целых шесть автобусов 18 маршрута.

Корреспондент siapress.ru обратился в информационный центр сбора информации по общественному транспорту и уточнил, по какой причине на Марьиной горе могут быть высокие интервалы движения и задержки.

«Сегодня много автобусов сломанные. По технической неисправности сошли с линии. Поэтому получается такой большой интервал», – ответили в центре.

Впрочем, местные жители давно жалуются, что по городу разъезжают автобусы-призраки. По их словам, информация на карте не соответствует действительности. Однако, сколько автобусов обслуживает 18 маршрут − неизвестно. В центре на этот вопрос не ответили. Корреспондент направил запрос на эту тему в городскую мэрию.

А в чем проблема?

Ранее в siapress.ru писали о том, что проблемы с общественным транспортом случились из-за кадрового дефицита. В частности, у одного из субподрядчиков не хватает сотрудников: часть водителей уволились, другая − ушла в отпуск, объяснил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. В результате автобусы СПОПАТ заменили «ЗапСибАвто» на маршруте №18.

«АО «СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут №16. Также еще с одним предприятием автотранспортным договорились с рокировкой маршрутной сети. Тем самым, высвободив два маршрута у перевозчика «ЗапСибАвто», мы сформируем резерв водительского состава для закрытия маршрута №18 в 100% объеме. Таким образом, к концу недели ожидаем, что три маршрута, которые я озвучил, будут закрыты в полном объеме», – поделился директор АО «СПОПАТ».

На какие еще автобусы жалуются сургутяне?

В прошлую пятницу, 8 ноября, в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте» жители города массово пожаловались на работу общественного транспорта: переполненные автобусы, большие интервалы и неудобные теплые остановки.

По словам сургутян, автобусы стали ходить реже с наступлением холодов, а некоторые водители и вовсе проезжают мимо остановок, оставляя людей замерзать на улице. Жители также указывают, что на маршруте 47 пассажиры буквально «выпадают из автобусов» − настолько переполнен транспорт.

«Позавчера 47, в пол восьмого был набит как килька просто, один автобус не вышел на линию, а тот, который вышел – ехал с Росича до Рыбокомбината 40 минут. Люди не то, что оплатить не могли, а взяться за поручни даже», – рассказала местный житель Лидия Б.

Но жалобы поступали не только на 47 маршрут, но и на множество других.

«Каждый день 32 и 29 ездят с огромным интервалом. 32 должен ездить каждые 16 минут, как заявлено. А в итоге по 40 минут на холоде приходится ждать», – делится Елена Г.

«45, такая же история», – поддерживает сургутянка Катя Х.

«В пятницу 08.11 простояла на остановке Дом Советов минут 45 в ожидании автобуса 28 или 99. 28 подошел через 45 минут, а 99 даже в прогнозе не было. Замерзла - жуть, думала, хоть в автобусе погреюсь, но нет, в автобусе чуть теплее, чем на улице. Одни обещания и отписки со стороны администрации, а становится только хуже», – рассказывает Надежда С.

Между тем, в комментариях под постом в нашей группе во «ВКонтакте» пресс-служба администрации Сургута ответила, что знает о проблеме с задержками: «Все автобусы, следующие по маршруту, большого класса и соответствуют требованиям для пассажирских перевозок. Мы знаем об этой ситуации, к сожалению, такая проблема в час пик во всех городах России».

В мэрии также дополнили, что высокие интервалы случаются из-за погодных условий: «Часто из-за дорожной ситуации (пробки) и погодных явлений общественный транспорт может выбиваться из установленного расписания, соответственно, увеличивается интервал движения».

Что делать?

Для отслеживания автобусов на карте и построения маршрутов в Сургуте создан транспортный портал. На сайте можно найти ближайшую остановку и оставить обращение.

Также работает чат-бот в телеграме, где можно получить ответы на вопросы о маршрутах общественного транспорта, включая городские автобусы и маршрутки. В чате можно задать вопросы, получить подробные ответы от сотрудника и найти контактные данные для звонка.

Помимо этого, на «Яндекс. Карты» также можно отслеживать общественный транспорт, увидеть расписание автобусов, а также составить подробный маршрут.