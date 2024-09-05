«СПОПАТ» будет обслуживать маршруты 16 и 18 в Сургуте

Жители Сургута жалуются на то, что с начала осени автобусы по нескольким маршрутам ходят с опозданием. Оказалось, что проблемы с общественным транспортом случились из-за кадрового дефицита. В частности, у одного из субподрядчиков не хватает сотрудников: часть водителей уволились, другая − ушла в отпуск, объяснил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

«АО «СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут №16. Также еще с одним предприятием автотранспортным договорились с рокировкой маршрутной сети. Тем самым, высвободив два маршрута у перевозчика «ЗапСибАвто», мы сформируем резерв водительского состава для закрытия маршрута №18 в 100% объеме. Таким образом, к концу недели ожидаем, что три маршрута, которые я озвучил, будут закрыты в полном объеме», — поделился директор АО «СПОПАТ».

Подчеркнем, что это обоюдное решение транспортных предприятий.

Напоминаем, ранее в Сургуте автобусы по пяти маршрутам №16, 18, 26 и дачным №107, 111 не вышли на линию. Начальник обособленного подразделения ООО «ЗапСибАвто» Константин Кузнецов после инцидента обещал выплатить сотрудникам премии.