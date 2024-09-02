Что обсуждали на публичных слушаниях по новому генплану Сургута

На прошлой неделе, 28 августа, в Сургуте представили вторую редакцию генерального плана города. Публичные слушания проходили в Думе города и продлились почти три часа. Что известно о нынешнем проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, важных изменениях в генплан и мнениях сургутян − в материале siapress.ru.

«Повторение − мать учения»

На публичных слушаниях вновь подробно рассказали о генеральном плане и документе градостроительного зонирования, важнейшие задачи которых состоят в установлении границ города и населенных пунктов, входящих в состав Сургута, определение функциональных зон территорий и размещение объектов местного значения.

В частности, руководитель проектов научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга Вероника Зыкина в формате онлайн объяснила, почему расширение границ Сургута − затруднительно.

«Сургут занимает важное место в России, и он может развиваться в границах, которые у него есть. Они ограничены природными ресурсами, необходимые для сохранения. Они не могут быть даны под застройку. Таким образом, у города не очень много резервов. Это жесткие рамки. Порядка 9,5 тысяч га − это суммарная площадь с ограничением, то есть свободных от ограничений для развития территорий порядка 1,2 тысяч га. Их необходимо использовать более эффективно», − пояснила главный архитектор проекта. − Говоря о проблемах, которые решает единый документ. Граница города является недействующей, она отменена решением суда, потому что она пересекает земли Лесного фонда и включает их в себя. В документе предлагаются мероприятия для устранения этого противоречия. Фактически, планируемые границы уже согласованы, что позволяет исключить земли Лесного фонда из границ города. Есть небольшие территории, около 30 гектаров, которые сохраняются в границах города, и это тоже согласовано».

Кроме того, сургутянам напомнили о том, что на 1 января 2023 года численность населения Сургута составила почти 407 тысяч человек. Стратегией определен прогнозный показатель на 2044 год − 570 тысяч человек. Именно на такое количество населения рассчитаны все мероприятия в рамках генплана.

«В городе большой дефицит объектов всех видов: образования, культуры, здравоохранения, спорта. Для того, чтобы удовлетворить потребности 570 тысяч человек необходимо, например, построить 56 детских садов, 51 общеобразовательную школу и 86 организаций дополнительного образования. В сфере здравоохранения также есть значительные потребности: нужно построить 25 поликлиник и четыре станции скорой помощи. Больничных организаций пока достаточно, новых − в планах нет. В сфере культуры также требуются новые объекты, такие как библиотеки, учреждения культуры, спортивные залы. Больше всего отмечают потребность в бассейнах и плоскостных спортивных сооружениях», − рассказала Вероника Зыкина.

Специалист отметила, что город развивается не «сбалансировано», что провоцирует различные проблемы. Она указала, что с помощью математического моделирования были определены основные местоположения магистралей.

«Нагрузка на дорогах может быть и увеличится. Но она все-таки будет более сбалансированной, распределена по новым магистралям», − добавила архитектор.

Одно из предложений в генплане — развитие велопешеходных связей. По словам Зыкиной, это важная альтернатива, которая должна соединять разные районы и микрорайоны города, чтобы перемещение было удобным и безопасным.

«В новом едином документе функциональное зонирование основывается на действующем генеральном плане. Однако некоторые предложения изменены с учетом текущих потребностей города. Ранее предлагались жилые районы, а сейчас могут возникнуть новые потребности в строительстве других объектов. Планировочная структура нового документа повторяет структуру действующего генплана, то есть значительных изменений или включения новых территорий нет. Многоэтажная застройка является лидером, это большая часть жилых зданий. Таким образом, повысится средний показатель жилищной обеспеченности почти до 25 метров квадратных на человека», − поделилась руководитель проектов.

Комфортная городская среда невозможна без озелененных территорий общего пользования. В едином документе предусмотрено создание порядка 470 гектар новых озелененных территорий, что позволит обеспечить потребность в 16 квадратных метрах на человека. Кроме того, были озвучены базы отдыха, доступные для каждого горожанина.

Что говорят сургутяне?

Первую версию генплана продемонстрировали в мае текущего года. По итогам большинство обращений горожан были учтены.

«За время работы над изменениями генерального плана поступило более 400 обращений от жителей города: письменных, устных, в том числе озвученных на публичных слушаниях. Оперативно отразить в генплане сразу все предложения не представляется возможным. Мы накапливаем обращения и учтем их все в окончательной версии. Она будет загружена в Федеральную информационную систему, где профильные министерства рассмотрят проект в рамках полномочий и основных требований законодательства», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации Сургута Алексей Фокеев.

В этот раз публичные слушания продлились где-то 2,5 часа, а не четыре часа, как это было весной. Горожан волновал широкий спектр вопросов, в том числе несколько из них касались гаражей.

«Мы хотим, чтобы они функционировали. Или пусть сделают благоустройство, окультурят там все, сделают забор для того, чтобы отделить боксы и гаражные кооперативы от внешней среды», — высказался член правления ГСК «Энергостроитель-51» Петр Лещинский.

Кроме того, своим мнением о границах застройки города поделился директор ООО «Стройинвестгрупп» Эдуард Калашников.

«Понятно, что генеральный план меняется, растет население, границы. Но на мой взгляд, если мы говорим о перспективах развития, то надо смотреть те земли Сургута, которые на сегодняшний день не используются, либо находятся в собственности муниципального образования, и эти участки никому не отведены. А то смотришь изменения и вдруг внезапно оказывается, что земельный участок, на котором уже есть объект недвижимости, или он в собственности, в нем по решению генплана меняется зона. Причем это не в первый раз происходит», − подчеркнул выступающий.

Ранее в Югре подтопило более двух тысяч приусадебных участков и почти 800 дачных домов. Этот вопрос также прозвучал на слушаниях.

«Мы бы хотели обратить внимание в новой редакции генерального плана на недостаточную проработанность раздела защиты от потопов. Нет упоминания документа об установлении зон затопления. Это крайне важно, так она касается территорий дачных кооперативов и далее. Также мы считаем неверным решение, когда в прежних материалах генплана была исключена из УДС так называемая объездная дорога − от нынешнего перекрестка продолжения улицы Никольской и до Белого Яра. Этот объект должен фигурировать как гидрозащитное сооружение с автодорогой, это даст нам, как минимум, на ЮЗ-1 прибавку под жилую застройку не меньше, чем 150 га», − подчеркнул сургутянин Владимир Трифонов.

Что в итоге?

Разработчики и Администрация города прислушались к большинству пожеланий и предложений после майских публичных слушаний, поделился депутат Думы Сургута Алексей Кучин. Сняты большинство наиболее острых вопросов:

– гаражи остаются гаражами;

– будущие школы получают свою привязку к земле;

– появились новые зоны под скверы и парки;

– сохранена набережная вдоль Оби за Югорским трактом;

– решен вопрос с кладбищем.

Однако появились новые вопросы, требующих ответов:

– создание привлекательного архитектурно-художественного вида города;

– расширение границ Сургута, в частности на другой берег Оби;

– сохранение зон ИЖС;

– целесообразность перевода промышленных зон под жилье;

– развитие транспортной инфраструктуры.

Предложения и замечания по проекту больше не будут приниматься, сообщил главный архитектор Сургута Алексей Фокеев. С учетом результатов публичных слушаний будет подготовлено заключению по проекту в срок до 7 сентября 2024 года включительно.

После этого заключение должен утвердить глава Сургута, после его направят в Думу города. Последнее слово останется за депутатами. Если все пройдет по плану, то Дума сможет принять генплан в октябре.