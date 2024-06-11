Сургутяне оказались категорически против сноса гаражей ради застройки домов

Разработка Генплана Сургута держится на идее, что к 2044 население вырастет на треть и достигнет 570 тысяч человек, при этом границы города не расширятся. То есть 170 тысяч человек нужно разместить на существующей территории. Но где?

Например, крупный жилой район с высотной застройкой предлагают построить на месте существующих капитальных гаражей и общественно-деловой застройки около улицы Инженерной. Застройкой участка хочет заняться компания «Самолет» из Подмосковья, которая ранее встретилась с врио губернатора Русланом Кухаруком. Однако с таким «полетом мыслей» не согласны сургутяне, которым придется отказаться от собственности.

Так, в минувшую субботу, 8 июня, обеспокоенные члены кооперативов ГСК-51, ГСК-57, ГСК-53, ГСК-55 собрались для того, чтобы обсудить план по защите гаражных боксов.

На встречу пришел в том числе и депутат Думы Сургута Алексей Кучин, который рассказал о перспективах собственников.

«У меня самого гараж находится недалеко отсюда, в «Млечном пути», поэтому я заинтересованное лицо, как и вы. Расскажу о перспективах, и как ситуация выглядит со стороны права, Думы. Сейчас разрабатывается новый генеральный план, точнее он уже разработан, где зона гаражей переходят под жилую застройку. Чем это нам грозит? Если генеральный план будет принят и вступит в силу, то гаражи никто сносить сразу не будет. Они здесь будут находиться, пока администрация города не начнет реализовывать землю под жилую застройку с обременением. Застройщик за то, что будет строить на территории жилые комплексы, должен будет построить дороги и разобраться с собственниками гаражей. Как будет решаться вопрос в случае с собственниками? По закону застройщик должен будет предложить сделать оценку каждого гаража и на основе этого предложить выплатить рыночную стоимость. Либо предложить аналогичный объект. Когда это произойдет, конечно же, неизвестно. Если собственник не соглашается, дело идет в суд. И в конце концов ваш гараж выкупят. Это путь, если все пойдет по текущей ситуации», − в первую очередь объяснил Алексей Кучин.

Между тем, сами члены кооперативов не согласны на подобные варианты решения проблемы. Они выступают за то, чтобы сохранить свое имущество.

«Есть, конечно, разные перспективы, но мы хотим именно оставить себе свои гаражи. Иначе дадут в конце города, еще и когда! В любом случае его нужно будет обустраивать, вкладывать деньги и силы, что было направлено за все годы в наши имеющиеся гаражи», − высказался один из присутствующих членов кооперативов Андрей К.

Генплан Сургута еще не принят, а значит жители города все еще могут попытаться защитить гаражные боксы. Для этого, по словам Алексея Кучина, им необходимо обратиться к остальным депутатам и обозначить свою позицию. «Чем больше обращений, тем эффективнее», − подчеркнул народный избранник».

Вместе с тем, есть вероятность, что Дума города не примет решение, так как появилось много вопросов и к другим решениям.

Однако собственники гаражей хотят приступить к более решительным действиям. Председатели кооператива собрались вместе, чтобы составить план по спасению боксов.

«В первую очередь нам нужно будет собраться председателями кооперативов. Поехать в Думу, решать эти вопросы там. Если нас не услышат, тогда начнем собирать неравнодушных людей − подписи от жителей города, которые не согласны с застройкой Сургута. Я думаю, город соберет эти подписи, сколько бы их ни было необходимо. Потом мы пишем обращение уже в прокуратуру, в суд, в приемную президента, что к мнению горожан не прислушиваются», − заявил один из председателей.

Подчеркнем, что на сегодняшний день возле улицы Инженерной находится около 6 000 боксов со всех четырех кооперативов. 80-90% из них приватизированы, такое решение приняли собственники боксов, чтобы обезопасить себя и не остаться ни с чем.