Роспотребнадзор начал внеплановую проверку из-за сальмонеллеза в Сургутском кардиоцентре

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью сальмонеллезом в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». По ее словам, в ведомстве начали эпидемиологическое расследование, проводится внеплановая выездная проверка.

Предпринимаются следующие меры:

Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных анализов.

Проводится обследование персонала пищеблока.

Организованы противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока приостановлена.

Проводится когортное исследование для определения источника инфекции.

Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, также предпринимаются шаги для предотвращения вторичных вспышек заболевания.

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве региона направила рекомендации всем соответствующим ведомствам. В том числе усилен лабораторный контроль за оборотом животноводческой продукции в автономном округе.

О массовой заболеваемости пищевой инфекцией в медучреждении стало известно накануне, 11 августа. Среди пациентов зарегистрировали 94 случая заболевания.