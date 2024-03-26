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​Семейная ипотека ― что есть, а что добавят? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем об предложенных изменениях для семейной ипотеки в 2024 году

​Семейная ипотека ― что есть, а что добавят? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В России по распоряжению президента Владимира Путина семейная ипотека продлена до 2030 года. О том, какие идеи предлагаются по улучшению семейной ипотеки и на каких условиях ее можно получить ― читайте в нашем обзоре.

Для семей с детьми до шести лет будут действовать прежние условия, а также ставка 6%. При этом базовые параметры программы сохранятся, сообщил Минфин России.

«Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача – поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», ― отметил министр финансов Антон Силуанов.

В 2024 году дополнительные расходы федерального бюджета на программу составляют почти 260 миллиардов рублей.

Позже Минфин разработал проект постановления правительства по увеличению лимитов по льготной и семейной ипотеке.

«Лимит по программе «Семейная ипотека» предлагается поднять на 200 млрд рублей, до 4,84 трлн рублей. По программе «Льготная ипотека» – на 150 млрд рублей, до 6,19 трлн рублей», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект предусматривает увеличение общей суммы кредитов, по которым кредитные и иные организации получают возмещение недополученных доходов по льготным ипотечным программам.

Решение принималось с учетом того, что крупнейшие кредиторы очень активно используют распределенный на них лимит кредитования по льготным ипотечным программам.

Накануне, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить доступность ипотеки. По ее словам, стоимость ипотеки заметно выросла, помимо этого, увеличился размер первоначального взноса, сообщил сервис недвижимости «ЦИАН».

«Доступность ипотечного кредитования нужно повысить. <…> Полностью финансировать это направление за счет федерального бюджета невозможно, но необходимо искать решения», — указали в сообщении.

Матвиенко отметила, что размер первоначального взноса заметно вырос до 30%, и не все семьи могут накопить на первый платеж.

«Кроме того, людям недоступна рыночная ипотека, ставки по которой достигают 18% годовых», — добавила она.

Позже, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей или снизить его до 5-10%. Предложение выслушал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Рассмотреть вопрос внедрения такой меры поддержки семей с детьми, как льготный ипотечный кредит с уменьшением размера долга, в случае рождения каждого последующего ребенка (при рождении первого ребенка ипотечный долг семье уменьшается на 10%, при рождении второго ребенка – на 20%, третьего – на 75%, а при рождении четвертого ребенка на 100%)», – говорится в документе.

Помимо этого, рекомендуется во исполнение поручений президента РФ запустить в ближайшее время комплексную программу поддержки улучшения жилищных условий молодых семей. В частности, идея направлена на накопление средств молодыми гражданами для покупки жилья.

Ранее мы писали, что в ХМАО в марте подорожали однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость «однушек» на вторичном рынке выросла сразу на 15%.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 246, комментариев: 0
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