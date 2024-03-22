В Госдуме предложили изменить условия ипотечных программ для молодых семей

Председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предлагает отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей или снизить его до 5-10%. Спикер обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину, чтобы обсудить такую возможность с Центробанком, сообщает «РИА Недвижимость». В рекомендациях документа указаны и другие инициативы.

«Рассмотреть вопрос внедрения такой меры поддержки семей с детьми, как льготный ипотечный кредит с уменьшением размера долга, в случае рождения каждого последующего ребенка (при рождении первого ребенка ипотечный долг семье уменьшается на 10%, при рождении второго ребенка – на 20%, третьего – на 75%, а при рождении четвертого ребенка на 100%)», – говорится в документе.

Кроме того, рекомендуется во исполнение поручений президента РФ запустить в ближайшее время комплексную программу поддержки улучшения жилищных условий молодых семей. В частности, идея направлена на накопление средств молодыми гражданами для покупки жилья.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить доступность ипотеки.

А также Минфин разработал проект постановления правительства по увеличению лимитов по льготной и семейной ипотеке.