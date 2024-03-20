В России могут увеличить лимиты по льготной и семейной ипотеке

Минфин разработал проект постановления правительства по увеличению лимитов по льготной и семейной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лимит по программе «Семейная ипотека» предлагается поднять на 200 млрд рублей, до 4,84 трлн рублей. По программе «Льготная ипотека» – на 150 млрд рублей, до 6,19 трлн рублей», − говорится в сообщении.

Проект предусматриваем увеличение общей суммы кредитов, по которым кредитные и иные организации получают возмещение недополученных доходов по льготным ипотечным программам.

Решение принималось с учетом того, что крупнейшие кредиторы очень активно используют распределенный на них лимит кредитования по льготным ипотечным программам.