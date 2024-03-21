Валентина Матвиенко призвала повысить доступность ипотечного кредитования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко предложила повысить доступность ипотеки. По ее словам, стоимость ипотеки заметно выросла, помимо этого, увеличился размер первоначального взноса, сообщил сервис недвижимости «ЦИАН».

«Доступность ипотечного кредитования нужно повысить. <…> Полностью финансировать это направление за счет федерального бюджета невозможно, но необходимо искать решения», — указали в сообщении.

Матвиенко отметила, что размер первоначального взноса заметно вырос до 30%, и не все семьи могут накопить на первый платеж. «Кроме того, людям недоступна рыночная ипотека, ставки по которой достигают 18% годовых», — добавила она.

Валентина Матвиенко призвала не откладывать решение этой проблемы, иначе жилье станет недоступным для граждан страны.