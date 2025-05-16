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«Когда один падет – остальные идут дальше»: обзор нашумевшей Clair Obscur: Expedition 33

Разбираемся, почему Clair Obscur: Expedition 33 так полюбилась игрокам со всего мира

«Когда один падет – остальные идут дальше»: обзор нашумевшей Clair Obscur: Expedition 33
Фото: Steam

В эпоху слабых AAA-проектов за 50 долларов, «донатных сессионок» и бесконечных ремейков студия Sandfall Interactive доказала, что игры – это прежде всего искусство, а не просто способ заработать.

Их дебют – Clair Obscur: Expedition 33, вышедший 24 апреля, – всего за несколько недель стал культовым и попал в список претендентов на «Игру года». В Steam проект собрал 94% положительных отзывов, а на Metacritic получил одну из самых высоких оценок за всю историю платформы.

Разбираемся, чем игра так зацепила геймеров, и почему она может покорить и вас.

«Для тех, кто придет после нас»

Хочу начать с того, что Clair Obscur: Expedition 33 – не просто ролевая игра. Это глубокое художественное высказывание о хрупкости жизни, надежде и принятии, обернутое в сюрреалистическую обложку Belle Époque – прекрасной эпохи Франции на рубеже XIX–XX веков. Только в этом мире все прекрасное обречено.

Каждый год некая божественная сущность – Художница – пробуждается у подножия огромного Монолита и чертит число. Это число – приговор. Все, чей возраст превышает его, умирают. Цивилизация Люмьера живет по этому закону десятилетиями. Одни спешат прожить «все» до срока, а другие не решаются даже продолжить свой род. Но есть и те, кто не сдается – они идут в экспедиции, чтобы бросить вызов самой смерти.

Так начинается история «Экспедиции 33» – нового отряда, который отправляется к Монолиту, зная, что за последние 67 лет никто не вернулся оттуда живым. И все же они идут. Потому что иначе нельзя.

Уже первые минуты игры в Люмьере ощущаются как участие в медленном празднике прощания. Венки из красных роз на шеях прохожих, прощальные взгляды, слова, сказанные напоследок. Ты осознаешь, что это мир, где каждый живет с таймером внутри. Игрок становится не просто наблюдателем, а полноценным участником событий, где каждый житель Люмьера еще с детства смирился с ужасной реальностью и неминуемой смертью.

Самое начало игры. Все друг с другом прощаются, говорят теплые слова и верят в лучшее.

Clair Obscur: Expedition 33 цепляет не только атмосферой и сюжетом, но и живыми яркими персонажами. Это не просто набор ролевых архетипов – это люди, в которых хочется верить, за которых переживаешь, и чье развитие логично и понятно. Расскажу о них подробнее.

Возглавляет экспедицию Гюстав – талантливый инженер из Люмьера. Он не герой меча и магии, а создатель. Его изобретение, преобразователь Люмины, дает команде особые способности и большие шансы на успех экспедиции. И хотя поначалу он может показаться отстраненным, за маской рациональности скрываются боль, ответственность и жажда перемен.

Маэль – шестнадцатилетняя сирота, которую Гюстав воспитывает как родную. Ее мотивом является не спасти мир, а увидеть его хотя бы раз, пока не пришел ее срок. Она становится эмоциональным центром всей команды: наивная, искренняя, добрая, но не слабая. Для меня было приятным открытием, что озвучивает ее Дженнифер Инглиш, знакомая многим по роли Шэдоухарт в Baldur's Gate 3.

Гюстава и Маэль сопровождает Люнэ – чародейка, олицетворяющая веру в знание и стремление к пониманию мира, а также Сиэль – стойкая воительница.

Знакомьтесь – Люне.

Помимо Гюстава, Маэль, Люнэ и Сиэль, в Expedition 33 вас ждет еще не один харизматичный персонаж. Здесь каждый герой – не просто элемент сюжета, а личность со своей историей и особенностями. Персонажи отлично раскрываются в ходе основного повествования, но всегда есть возможность узнать их глубже – для этого достаточно пообщаться с ними в лагере. Повышая уровень дружбы, можно не только лучше понять мотивацию и характер спутников, но и открыть новые мощные способности (огромный привет Baldur's Gate 3 и Yakuza).

Больше, чем просто JRPG

Боевая система в Clair Obscur: Expedition 33 – это идеальный пример того, как можно вдохнуть жизнь в, казалось бы, классическую пошаговую RPG.

Здесь нет рутинных обменов ударами. В основе «боевки» лежит система действий: накапливаешь очки с помощью обычных атак и пассивных бонусов, затем тратишь их на умения. В момент их применения активируется QTE: одно или несколько нажатий в нужный тайминг – и способность усиливается. Все просто, интуитивно, и при этом не перегружает игровой процесс.

Но сложность все равно найдется, ее разработчики реализовали в механике парирования и уклонения. Система уклонений – простая и отзывчивая, с щедрыми окнами для маневра. А вот с парированием все интереснее: оно требует более точного тайминга, но вознаграждает дополнительным уроном и возможностью перейти в контратаку.

Не обошлось и без оригинальных для жанра механик – например, прицельных выстрелов. Они не завершают ход, но тратят очки действий. При этом на телах некоторых врагов есть уязвимые зоны, попадание в которые нанесет критический урон.

В бою каждый персонаж может использовать до шести уникальных активных способностей, выбираемых из нескольких десятков. Но, помимо этого, у каждого героя в Clair Obscur: Expedition 33 есть своя уникальная механика, определяющая его стиль боя.

Гюстав, например, использует механику разряда. Он накапливает заряд во время сражения, чтобы затем выпустить его в виде сокрушительного удара по врагу. Маэль сражается с помощью механики стоек – в одной стойке она наносит больше урона, а в другой получает меньше урона. Есть и виртуозная стойка, которая удваивает силу ее атаки. Люнэ, в свою очередь, управляет стихиями – ее способности накапливают очки определенной стихии, которые могут усиливать другие ее умения.

Каждая способность в игре сопровождается красочной анимацией.

В арсенале у персонажей множество видов оружия, каждое с собственными характеристиками и пассивными эффектами. Выбор снаряжения напрямую влияет на стиль боя, и это чувствуется. Дополнительно в системе прокачки участвуют пиктосы – артефакты, усиливающие параметры и добавляющие пассивные бонусы: щиты, воскрешение, усиление контратак и прочее. Надев пиктос и выиграв с ним четыре боя, вы «разблокируете» его эффект и сможете использовать его на любом герое, даже без самого предмета.

Красоты несуществующей Франции

В мире Clair Obscur: Expedition 33 все, как во сне: зыбкое, странное, но в то же время прекрасное. Локации будто собраны из фрагментов воображения Сальвадора Дали, с оттенками символизма и эстетикой Belle Époque. Игра показывает Прекрасную эпоху как величественную, и в то же время надломленную.

Что особенно зацепило меня – это красота виртуальной Франции. Та Франция, которую здесь создали разработчики, вызвала у меня то же чувство, которое когда-то оставил Пилтовер от студии Fortiche в Arcane. Тот же акцент на деталях, та же атмосферная глубина, где каждый фон – потенциальный кандидат на картинку главного стола компьютера.

Одна из локаций – подводный мир. Но, как ни странно, мы по нему бегаем, а не плаваем.

Разнообразие локаций, кстати, напомнило мне Split Fiction – недавно вышедшую игру, где каждый новый уровень – отдельный визуальный эксперимент. Здесь тоже нет повторов: то мы гуляем по разрушенному городу, то сражаемся в заснеженном ущелье, то блуждаем по осеннему лесу, то исследуем древние руины, то оказываемся среди первобытного поселения жестралей – забавных говорливых существ, у которых в почете грубая сила. Даже торговля у них – через бой.

Помимо основных сюжетных локаций, в Clair Obscur: Expedition 33 есть и другие интересные места. Например, жестральские пляжи, где игрокам доступны разнообразные мини-игры. Среди них – испытание, отсылающее к некогда популярной игре Only Up.

Кроме того, из разных локаций можно попасть в части огромного загадочного особняка. Его секреты раскрываются по ходу прохождения и осторожными намеками раскрывают сюжет игры.

Саундтрек, который влюбляет

Саундтрек в Clair Obscur: Expedition 33 – это не типичный набор атмосферных треков для сопровождения кат-сцен и боев. Это самостоятельное художественное высказывание, в котором – как и во всей игре – смешаны красота, боль, тоска и надежда.

Полный плейлист включает целых 154 композиции общей продолжительностью более восьми часов, и, насколько мне известно, работа над ним велась в течение пяти лет. Это саундтрек, который хочется слушать отдельно от игры.

Особенно мне запомнилась композиция «Lumière» в исполнении Lorien Testard и Alice Duport – трек, в который я влюбился с первого прослушивания и тут же добавил в личный плейлист. Играющая в загадочном особняке музыка – еще один пример абсолютного попадания в атмосферу. Эти мелодии не надоедают даже после десятков прослушиваний. Скорее наоборот – они возвращают в игру, в ее образы и настроения.

Каждая локация в игре обладает своим уникальным музыкальным почерком. В какой-то момент перестаешь воспринимать музыку как сопровождение — она будто идет рядом с тобой, реагирует, поддерживает, говорит то, что словами не передать.

В это мы играем

Clair Obscur: Expedition 33 – одна из тех редких игр, в которые по-настоящему погружаешься. Не просто играешь, а прямо теряешь счет времени. Виртуальная Франция, созданная с невероятным вкусом и вниманием к деталям, музыка, которая не отпускает даже за пределами монитора, стиль, герои, чувство меланхолии и красоты – все здесь сделано с душой.

Да, у игры есть минусы. Мне не всегда было удобно управлять персонажем на геймпаде – особенно в сегментах с платформингом. Иногда разочаровывали награды за непростые испытания – не хочется менять подаренную одежду, когда базовый облик героя уже идеально встраивается в атмосферу. Иногда катастрофически не хватало мини-карты – но я почему-то уверен, что это был осознанный выбор разработчиков.

Но все это – мелочи. Они не затмевают главное: перед нами проект, который доказывает, что видеоигры – это искусство. Наравне с кино, музыкой и живописью. Expedition 33 пробуждает эмоции, заставляет думать, мечтать и останавливаться просто чтобы послушать музыку или вглядеться в пейзаж. Такие проекты – редкость. И именно поэтому они ценны.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 332, комментариев: 0
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