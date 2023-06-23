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Эксперт: ипотека на загородное жилье сейчас дешевле, чем на городскую «вторичку»

Рассказываем, какие ипотечные программы доступны для приобретения загородной недвижимости

Эксперт: ипотека на загородное жилье сейчас дешевле, чем на городскую «вторичку»
Фото: unsplash.com

В мае 2023 года средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость в Сургуте были ниже, чем на вторичное жилье в городе. По данным компании «Этажи», в загородном сегменте средняя одобренная ставка составила 10,9%, а на вторичном рынке — 11,4%.

Также аналитики отмечают, что стоимость квадратного метра в загородном доме тоже дешевле, чем в городской квартире: 118 200 рублей против 70 000 за «квадрат» в готовом доме «под ключ».

Неудивительно, что спрос на покупку и строительство частных домов растет. Рассказываем, какие ипотечные программы сейчас доступны.

Обычная ипотека

Подходит для покупки, строительства или достройки частного дома.

Ставка: от 10,9%

Первый взнос: 10 или 25%

В Сургуте по рыночной ипотеке банки кредитуют разные загородные объекты. Есть банки, которые дают более выгодную ставку на дом с земельным участком, есть те, кто может оформить кредит на покупку земли с дальнейшим строительством или только под земельный участок. Ставки варьируются от 10,9 до 14,4%.

«Условия иногда меняются, например Сбербанк в прошлом году пересмотрел подход к кредитованию загородной недвижимости. Если на участке зарегистрирован только загородный дом, или есть незарегистрированная баня, которую вы оформляете за свой счет, то банк приравнивает его ко вторичному жилью: размер первого взноса сокращается до 10% со средней ставкой 11,4%. Если на земельном участке зарегистрированы дом и баня, то размер первого взноса увеличивается до 25%, а ставка сокращается до 10,9%», — рассказывает Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Семейная ипотека

Подходит для покупки участка с последующим строительством через подрядчика, так и для строительства на своем участке, но тоже с подрядной организацией

Ставка: 5,3%

Первый взнос: 15%

Сроки строительства: 36 месяцев

Программа доступна для семей даже с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Также ипотекой могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми до 18 лет или семьи, в которые воспитывают ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Господдержка 2020

Программа позволяет строить на уже имеющемся участке через подрядчика или самостоятельно, а также купить участок и построить дом как с помощью подрядчика, так и своими силами.

Ставка: до 7,3%

Первоначальный взнос: 15%
Сроки строительства: 12 месяцев

«Спрос на подряды сейчас очень высокий. Плюс по программе господдержки можно строить и самостоятельно, привлекая специалистов только на отдельные виды работ. В последнем случае нужно будет предоставить вместе с отчетом в банк все чеки на заявленную в банке сумму», — комментирует эксперт.

А что если достроить?

При покупке недостроенного дома ставки остаются прежними: по семейной ипотеке — 5,3%, а по господдержке-2020 — 7,3%, отмечает аналитик.

Но появляется обязательное условие — у будущего жилого дома должна быть техническая документация с формулировкой «незавершённые строительство» или дом должен быть ещё не зарегистрирован.

Сургутские особенности

Наталья Нестерова отмечает: если регистрировать сделку через электронные сервисы, можно получить дополнительную скидку по ипотеке. Например, по рыночной программе ставку можно сократить до 10,9% годовых.

Эксперт добавляет, что в Сургуте действует еще одна субсидированная программа — на покупку готового дома с наделом у застройщика, то есть в организованном коттеджном поселке.

«Ставка по такой программе составляет 5,7%. Для Сургута это редкие сделки, у нас всего один крупный застройщик имеет в собственности земельные участки, на которых строит», — комментирует специалист.

Также в регионе действует сельская ипотека, по ней ставка всего 3%. Сейчас под нее теоретически подходят только пять территорий: три ДНТ и два поселка.

«По сельской ипотеке можно взять всего 3 млн рублей, но можно увеличить сумму до 6 млн при одновременном кредитовании супругов на одну покупку. Первоначальный взнос при этом тоже удваивается — с 10 до 20%. Сейчас нет готовых вариантов на подходящих территориях по такой стоимости, и эта сумма слишком мала для строительства загородного дома. Покупка пустого земельного участка по этой программе не предусмотрена. Чтобы разобраться во всех ипотечных программах, не обязательно тратить время и изучать их самостоятельно. К тому же, все случаи уникальны. В подборе самого выгодного варианта ипотеки поможет эксперт, лучше запросить консультацию», — резюмировала эксперт.

По Семейной ипотеке можно купить готовый дом или построить.

Разобраться со всеми программами и одобрить ипотеку по выгодной ставке помогут эксперты компании «Этажи». Получить консультацию можно по адресу проспект Ленина, 17, или по телефону +7 (3462) 76-93-14.


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23 июня в 18:00, просмотров: 671, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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