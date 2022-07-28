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Полный обзор рынка недвижимости Сургута за полгода

Смотрим на графиках, как изменились цены на жильё и ипотечные ставки

Полный обзор рынка недвижимости Сургута за полгода
Фото: Этажи

Эксперты показали, как менялся рынок недвижимости нашего города, рассказали о текущей ситуации и прогнозах, а также — о новых возможностях при оформлении ипотечного кредита.

В январе и феврале и спрос, и цены были «на своих местах»: в первый месяц года активность на рынке заметно снизилась, но уже к концу февраля интерес покупателей к жилью традиционно вырос. В марте из-за геополитической ситуации люди начали массово выводить деньги с банковских депозитов и вкладывать кэш в недвижимость: риелторы назвали это «аномальным всплеском спроса». В основном покупали студии и 1-комнатные квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. В апреле на ситуацию уже отреагировали цены: жильё в новостройках подорожало примерно на 15%, вверх пошли ипотечные ставки, и рынок замер.

Новостройки

«Конечно, резкое повышение цен — особенно на однокомнатные квартиры — было незапланированным. Но это позволило застройщикам сохранить ассортимент и не замораживать строительство на фоне удорожания стройматериалов», — отметила Лиана Кудрявцева, руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Сургуте.

В мае рынок новостроек по-прежнему стоял: начались длительные каникулы. Чтобы переломить ситуацию, застройщики и банки запустили совместные программы субсидирования, нацеленные на снижение ставки. В это же время начали немного откатываться назад цены: примерно минус 4%.

«В июне мы уже увидели плавное повышение спроса на первичную недвижимость. Бума пока нет, потому что июль и август — это традиционное время отпусков для северного региона, люди разъехались, покупать просто некому. Но с сентября, если сохранятся все благоприятные факторы: низкие ставки на ипотеку, госсубсидии, субсидии от застройщиков и так далее, мы ожидаем всплеск и стабилизацию спроса на высоких показателях, на уровне прошлого года или даже выше», — отметила Лиана Кудрявцева.

Самые интересные нововведения в сфере ипотеки

Субсидированные ставки от застройщиков: ООО «ДСК» — от 0,1%, СГК «Сибпромстрой» — от 0,1%, «Строй-Актив» — от 0,1%, «ССТ» — комплексный продукт, скидка 1,4% на весь срок или скидка 4% на период строительства.

Акция «Ипотека для многодетных» от банка ВТБ: действует до 31 декабря 2022 года, ставка составляет 3% для семей, в которых трое детей не старше 18 лет, при этом один ребёнок должен быть рождён после января 2018 года*.

Вторичное жильё

Ситуацию с доступностью вторичного жилья осложнили более высокие ставки по ипотеке и отсутствие льгот на жилищные кредиты. В марте-апреле поток обращений от потенциальных покупателей сократился на 11-18%, а количество ипотечных сделок упало на 23%. Дальнейшая политика по снижению ключевой ставки оживила рынок: после каждого заседания ЦБ РФ аналитики рынка видели всплески спроса.

«Пока можно прогнозировать, что в Сургуте цены расти уже не будут, даже начинают падать. Это связано с тем, что собственники вынуждены идти на торг, для привлечения покупателя они снижают до 10% от изначальной стоимости квартиры. В этом вопросе рынок разворачивается в выгодную сторону для покупателей», — отмечает Анастасия Нохрина, заместитель директора компании «Этажи» в Сургуте.

Также из основных изменений эксперт отмечает увеличение срока продажи жилья. Покупатели стали более избирательными: если раньше они смотрели около пяти объектов перед тем, как сделать выбор, то теперь — семь-восемь.

Самые интересные нововведения в сфере ипотеки

Покупка скидки на ставку: некоторые банки предлагают своим клиентам заплатить единоразовую комиссию, чтобы снизить ипотечную ставку. Сейчас можно «купить» скидку от 1,5% до 10,8% на срок от 1 года до 30 лет — это зависит от условий конкретного банка и ваших потребностей. Подробно про эту возможность можно прочитать в материале «Купить скидку на ипотеку: как это работает и зачем нужно?»

*Подробности акции «Ипотека для многодетных» уточняйте у ипотечного брокера


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28 июля в 18:04, просмотров: 349, комментариев: 0
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