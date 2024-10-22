Кондукторы Нижневартовска получили видеорегистраторы для фиксации проверок билетов

Контролеры автобусов Нижневартовска будут использовать видеорегистраторы для проверки билетов у пассажиров, сообщает «Домтрансавто» в своей группе во «ВКонтакте».

Камеры крепятся на светоотражающие жилеты сотрудников, чтобы записывать весь процесс взаимодействия с пассажирами. Такая мера защитит контролеров от агрессивных действий безбилетников, а также предотвратит некорректное поведение со стороны самих проверяющих.

«Ситуация, когда у пассажира нет билета, сама по себе конфликтная. Разумеется, «зайцы» стараются не платить штраф, и часто сложно разобраться, как все было на самом деле. Пассажиры в свою очередь также жалуются на некорректное и грубое поведение контролера. Камера будет работать в защиту пассажиров, соблюдающих закон, и против безбилетников, понимающих, что все их действия фиксируются и им придется них отвечать», – рассказал заместитель руководителя по перевозкам Федор Алексеев.

Перевозчик подчеркнул, что видеосъемка в общественном месте допустима, но она не должна быть скрытой. Пассажиры должны быть уведомлены о ведении видеонаблюдения.

Ранее в siapress.ru писали, что в Нижневартовске разгорелся конфликт между контролером и подростками, которые отказались оплачивать проезд в автобусе.