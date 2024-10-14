В Нижневартовске контролер отчитал подростков за хамство

В Нижневартовске разгорелся конфликт между контролером и подростками, которые отказались оплачивать проезд в автобусе. Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта, сообщает телеканал N1.

По словам очевидцев, группа подростков зашла в автобус и не стала оплачивать проезд. На замечание контролера несовершеннолетние ответили оскорблениями.

«Когда контролер попросила их оплатить, то ребята послали ее на три буквы. На ближайшей автобусной остановке их выгнали и потрепали за шиворот», – рассказали в источнике.

Представители перевозчика «Домтрансавто» также подчеркнули, что подростки часто проявляют неуважение и игнорируют правила поведения в общественном транспорте.