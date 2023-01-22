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В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе

На конфликт школьников в компьютерном клубе обратили внимание в мэрии Нижневартовска

В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе
Фото: Shutterstock

В одном из компьютерных клубов Нижневартовска произошла потасовка между 16-летними подростками. Видео инцидента распространилось в соцсетях. На видеоролике школьники также оскорбляли друга друга нецензурными словами с акцентом на национальность. В администрации города сочли нужным разобраться в инциденте.

«Конфликт носит бытовой характер, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Представители городского Координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей и религиозных объединений, проводят работу с участниками и их семьями», – отметили в городской мэрии.

Напомним, ранее в Нижневартовске произошел конфликт в новогоднюю ночь, в котором избили 17-летнего подростка на улице.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 389, комментариев: 0
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