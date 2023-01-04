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В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО

В Нижневартовске задержали нападавших на 17-летнего подростка в ночь на Новый год

В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО
Фото и видео: pixabay.com, ura.ru

В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении 17-летнего подростка в новогоднюю ночь. Молодой человек попал в конфликт с неизвестными мужчиной и женщиной на пути домой. На видео нападавший говорил, что он чеченец. В настоящее время проводятся следственные действия. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на СКР по ХМАО.

«Мы установили данные подозреваемых. Сейчас будут проводиться допросы и выбираться мера пресечения», ‒ рассказали журналисту информационного агентства в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в результате конфликта молодой человек потерял сознание на улице в ночь на 1 января. В данный момент подросток находится в больнице, а его родственники обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову по факту инцидента.

Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело по статье хулиганство.


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Сегодня в 19:50, просмотров: 231, комментариев: 0
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