В Нижневартовске задержали нападавших на 17-летнего подростка в ночь на Новый год

В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении 17-летнего подростка в новогоднюю ночь. Молодой человек попал в конфликт с неизвестными мужчиной и женщиной на пути домой. На видео нападавший говорил, что он чеченец. В настоящее время проводятся следственные действия. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на СКР по ХМАО.

«Мы установили данные подозреваемых. Сейчас будут проводиться допросы и выбираться мера пресечения», ‒ рассказали журналисту информационного агентства в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в результате конфликта молодой человек потерял сознание на улице в ночь на 1 января. В данный момент подросток находится в больнице, а его родственники обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову по факту инцидента.

Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело по статье хулиганство.