Эксперты приехали в Нижневартовск обследовать разрушенный дом

В Нижневартовск прибыли эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС. Они приступили к обследованию дома №6-А на улице Мира, где в результате взрыва бытового газа 4 декабря произошло частичное обрушение здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сначала ученые проведут комплексную диагностику пострадавшего дома, после – прилегающих зданий №4-А, 6 и 8-А. С помощью специальных систем (мобильный комплекс) они узнают состояние грунта у основания здания (№6-А), свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций. В первую очередь перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания там жителей. А также узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов», - рассказали подробности в пресс-службе.

В состав экспертной группы вошли пять человек. После обследования и анализа полученных данных они выдадут экспертное заключение и рекомендации. На их основе будут приниматься дальнейшие решения по дому. Выполнить все мероприятия специалисты намерены в течение недели.

Взрыв бытового газа в доме №6-А на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате погибли 9 человек.