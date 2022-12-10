Специалисты федерального института обследуют разрушенный дом в Нижневартовске

В Нижневартовске ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС проведут экспертизу дома на улице Мира, 6А, где взорвался газовый баллон. В ближайшее время специалисты научной организации приступят к работе. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Нижневартовска.

«Комплексное обследование дома №6-А на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС», – отметили в ведомстве.

Напомним, что число погибших при взрыве газа в доме Нижневартовска выросло до девяти.