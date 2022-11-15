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В Нижневартовске рядом с жилыми домами заметили медведя

Медведь вышел к жилым домам в Нижневартовске

В Нижневартовске рядом с жилыми домами заметили медведя
Фото: pixabay

В Нижневартовске вечером накануне, 14 ноября, местные жители заметили бурого медведя. Он прогуливался по улице Садовая в старой части города, недалеко от озера Эмтор, пишут местные СМИ.

Вартоване сообщили о медведе в экстренную службу. «Информация сразу была направлена в полицию и в окружной Департамент недропользования и природных ресурсов. Приняты все необходимые меры реагирования. В черте города животное не обнаружено», – сообщает «Газета Варта».

В полиции жителей предупредили о необходимости быть бдительными. В этот период времени медведи могут быть агрессивными и представлять большую опасность.

Ранее в Природнадзоре ХМАО рассказали, как распознать берлогу медведя в зимнем лесу и избежать неожиданной встречи с хищником. Вероятность случайно наткнуться на берлогу и провалиться в нее очень мала, но случаи такие все же бывают, отметили в ведомстве.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 261, комментариев: 0
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