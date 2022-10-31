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​Югорчанам рассказали, как избежать встречи с медведем в зимнем лесу

Югорчанам рассказали, как распознать берлогу медведя в зимнем лесу

​Югорчанам рассказали, как избежать встречи с медведем в зимнем лесу
Фото: pixabay

В Природнадзоре ХМАО рассказали, как распознать берлогу медведя в зимнем лесу и избежать неожиданной встречи с хищником. В ведомстве отметили, что медведи устраивают берлоги в укромных труднодоступных местах, чаще всего, под поваленными деревьями или в прикорневых ямах, в местах, где не ходит человек. Вероятность случайно наткнуться на берлогу и провалиться в нее очень мала, но случаи такие все же бывают. Поэтому важно, прогуливаясь по зимнему лесу, смотреть по сторонам и обращать внимания на следующие детали:

Зона тишины. Оказавшись рядом с берлогой, вы попадаете в своеобразную зону спокойствия. Еще минуту назад было слышно щебетание птиц - и вдруг полная тишина. Рядом с берлогой нет следов зверей, не поют птицы. Попав в такую «аномальную» точку, следует насторожиться, внимательно оглядеться по сторонам, смотреть под ноги.

Следы строительных работ. Медведь устилает берлогу мхом, ветками, корой деревьев. Ближайшие деревья будут обкусаны (кора частично или полностью содрана) на высоте 1,5-2 метров от земли. Веточки, даже на молодых деревцах, обломаны. Наличие данных повреждений на нескольких деревьях указывает — совсем рядом берлога.

Желтоватый иней на ветках и деревьях. Медведь лежит мордой к выходу, и из-за его дыхания над «дверью» берлоги образуется желтоватый иней.

Легкий пар из сугроба. Над входом в берлогу, особенно в морозную погоду, может быть видно выделение пара. Тепло просачивается на поверхность и, контактируя с холодным воздухом, образует легкий пар.

Отверстие в снегу, земле. Это отверстие, через которое зверь дышит. Стоять над этим входом не следует. Тем более не нужно пытаться туда заглянуть, подсветить, ухать и ахать.

Если в ходе прогулки вы столкнулись с некоторыми из перечисленных признаков, значит, совсем рядом берлога медведя. Единственно верное решение в такой ситуации - тихо, глядя под ноги, покинуть это место той же тропой, что пришли.

«Спящий бурый медведь — безобиден. Если его не беспокоить, он крепко проспит до весны, выйдя на улицу лишь с первыми весенними ручьями. Природнадзор Югры предупреждает, поведение медведя непредсказуемо, будьте осторожны в лесу! Как говорится: предупрежден – значит вооружен», - отметили в ведомстве.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 125, комментариев: 0
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