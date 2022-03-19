Сожительницу вартовчанина, что издевался над младенцем, хотят лишить родительских прав

Женщину, над девятимесячным сыном которой издевался ее сожитель из Нижневартовска, хотят лишить родительских прав. По информации «КП-Омск», детей уже изъяли из семьи.

«На данный момент органами опеки и попечительства приняты меры по защите прав и интересов всех несовершеннолетних. Дети 2017-го и 2020 годов рождения уже изъяты из семьи — в настоящее время находятся в БУЗОО «Специализированный дом ребенка». В судебные органы направлены исковые заявления на лишение родительских прав их матери», — прокомментировал пресс-секретарь регионального министерства образования Илья Крылич.

Всего у омички было пять детей, двоих ранее забрали органы опеки. Пока она была в отъезде, за тремя несовершеннолетними остался следить ее сожитель. Мужчина «наказывал» девятимесячного пасынка ударами по голове, брал его за ноги и тряс вниз головой.