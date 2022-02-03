В Омске заключен под стражу вартовчанин за истязание младенца

Уроженец Нижневартовска может попасть под статью за издевательства над девятимесячным пасынком. Инцидент произошел в Омске: мужчина переехал туда вместе со своей сожительницей и ее детьми.

По версии следствия, истязания длились с 26 января по 1 февраля, пока матери младенца не было дома. Подозреваемый «наказывал» малыша ударами по голове, брал его за ноги и тряс вниз головой. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Его отчима заключили под стражу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается», – сообщили в СК Омской области.