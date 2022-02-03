16+
Логотип Сиапресс
USD  76,6501   EUR  86,5610  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
3
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?

Отлично 6.8%

Хорошо 10.5%

Удовлетворительно 9.3%

Плохо 38.9%

Не знаю 34.6%

Всего голосов: 162

Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?

Да 29.9%

Нет, но ознакомлюсь 26.1%

Нет, и не собираюсь 43.9%

Всего голосов: 157

Комментировать
1
Больше опросов

Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка

В Омске заключен под стражу вартовчанин за истязание младенца

Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка
Фото: pixabay.com

Уроженец Нижневартовска может попасть под статью за издевательства над девятимесячным пасынком. Инцидент произошел в Омске: мужчина переехал туда вместе со своей сожительницей и ее детьми.

По версии следствия, истязания длились с 26 января по 1 февраля, пока матери младенца не было дома. Подозреваемый «наказывал» малыша ударами по голове, брал его за ноги и тряс вниз головой. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Его отчима заключили под стражу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается», – сообщили в СК Омской области.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 18:25, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 1118
  2. На трех сургутских улицах перенастроили светофоры 677
  3. ​Андрей Филатов попытается удержать «Аэрофлот» в Сургуте 659
  4. ​Еще один «мусорный» сбор вводится в Югре 626
  5. В Сургуте столкнулись две иномарки: среди пострадавших есть ребенок 622
  6. В Сургутском районе мужчина отдал более 14 тысяч за час с проституткой, но его обманули 588
  7. Из Сургута запустили прямые рейсы до Белого Яра и Солнечного 532
  8. Сургутский ресторан «VIP 777» собираются сносить в конце лета 2022 года 496
  9. ​Пенсия по старости: изменения в 2022 году 495
  10. В России выявили новый штамм ковида – «стелс-омикрон» 426
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23108
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 6692
  3. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 5313
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 3903
  5. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 3434
  6. ​«В отказе от секса есть неприятные последствия – от ухудшения самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях» 3335
  7. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 2803
  8. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 2692
  9. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 2302
  10. Юный сургутянин поставил рекорд России 2244
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30240
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23108
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 9603
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9551
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 9400
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 8948
  7. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 8922
  8. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 8898
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8214
  10. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 7866

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика