Экс-заместителя губернатора Югры перевели в другое СИЗО

Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, подозреваемого в получении взятки в 7,5 миллиона рублей, этапировали в Тюмень. Как сообщил URA.RU собственный источник, перевод состоялся в последние дни февраля.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания, сославшись на законодательство о персональных данных.

Ранее Шипилова содержали в СИЗО-1 Нижневартовска. По версии следствия, в 2023-2024 годах, занимая должность замгубернатора ХМАО, он получил крупную сумму за содействие в переводе домов на обслуживание одной из управляющих компаний, а также за дачу соответствующих указаний главе Сургута.

Напоминаем, что в Нижневартовске располагается единственный следственный изолятор региона. Ранее в местных СМИ сообщали, что в Югре не хватает СИЗО для размещения всех арестантов, поэтому арестантов западной части ХМАО иногда этапируют в СИЗО Тюмени.