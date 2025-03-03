Экс-заместителя губернатора Югры перевели в другое СИЗО

Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, подозреваемого в получении взятки в 7,5 миллиона рублей, этапировали в Тюмень. Как сообщил URA.RU собственный источник, перевод состоялся в последние дни февраля.
В пресс-службе УФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания, сославшись на законодательство о персональных данных.
Ранее Шипилова содержали в СИЗО-1 Нижневартовска. По версии следствия, в 2023-2024 годах, занимая должность замгубернатора ХМАО, он получил крупную сумму за содействие в переводе домов на обслуживание одной из управляющих компаний, а также за дачу соответствующих указаний главе Сургута.
Напоминаем, что в Нижневартовске располагается единственный следственный изолятор региона. Ранее в местных СМИ сообщали, что в Югре не хватает СИЗО для размещения всех арестантов, поэтому арестантов западной части ХМАО иногда этапируют в СИЗО Тюмени.
Что касается истории Регионального управления ФСБ по Тюменской области, то нужно углубиться в книги полковника ФСБ в отставке, Тюменского краеведа Александра Петрушина, некогда работавшего городском отделе КГБ Сургута, а затем возглавлявшего Ханты-Мансийское отделение ФСБ по Тюменской области. История Тюменского ВЧК-ОГПУ-НКВД- МГБ- КГБ- ФСБ имеет большую историю, связанную: и Гражданской войной в Сибири, и с западно-сибирским крестьянским восстанием 1921 года, и с репрессиями 1937-38 г.г. Мартиролог «Книга расстрелянных» Тюменского журналиста Рафаэля Гольдберга посвящена рассекреченному в 1989 году списку расстрелянных в Тюменской области жертвам политических репрессий 1937-38 гг. Есть в Тюмени и исторические места связанные с репрессиями 1937-38 гг. как «подвалы НКВД» на улице Семакова, сейчас здесь корпус ТюмГУ, как Берёзовая Роща по улице Фёдорова, где производились расстрелы по приговору «тройки» Омского УНКВД.
С августа 1944 года Тюмень получила статус областного центра с северными округами и был построен комплекс зданий областных органов: Обкома КПСС, Дома Советов- облисполкома, областного УВД, областного управления КГБ. В 90-х годах при Губернаторе Тюменской области Леониде Юлиановиче Рокецком при содействии ОАО «Газпром» и лично тогдашнего Председателя правления «Газпрома» Рэма Вяхирева в Тюмени было построено и в январе 1996 года введено в эксплуатацию новое здание Регионального управления ФСБ по Тюменской области по улице Советской, 40. Как-то так.