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​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени

Экс-заместителя губернатора Югры перевели в другое СИЗО

​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени
Фото: ru.freepik.com

Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, подозреваемого в получении взятки в 7,5 миллиона рублей, этапировали в Тюмень. Как сообщил URA.RU собственный источник, перевод состоялся в последние дни февраля.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО отказались раскрывать подробности о месте содержания, сославшись на законодательство о персональных данных.

Ранее Шипилова содержали в СИЗО-1 Нижневартовска. По версии следствия, в 2023-2024 годах, занимая должность замгубернатора ХМАО, он получил крупную сумму за содействие в переводе домов на обслуживание одной из управляющих компаний, а также за дачу соответствующих указаний главе Сургута.

Напоминаем, что в Нижневартовске располагается единственный следственный изолятор региона. Ранее в местных СМИ сообщали, что в Югре не хватает СИЗО для размещения всех арестантов, поэтому арестантов западной части ХМАО иногда этапируют в СИЗО Тюмени.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 400, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:58
По неофициальной версии СМИ перевод Алексея Шипилова в Тюмень связан с недостатками питания в нижневартовском СИЗО-1. Однако наиболее вероятной причиной является статус находящегося под арестом Алексея Шипилова. Содережать первого Заместителя Губернатора Югры в муниципальном СИЗО вместе со всякой «шушерой» просто неприлично. Другая причина в том, что в Тюмени находится Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области, которому подчиняются отделения ФСБ по Югре и Ямале. Нас как всегда больше интересует история. А история Тюменского СИЗО-1, что расположено в центре города по улице Ялуторовской, 42а, начинается аж 1786 года, когда Екатерина II издала указ о строительстве в Тюмени пересыльной каторжной тюрьмы. В разные годы это заведение носило разные названия: тюремный острог, пересыльная, каторжная тюрьма в XIX веке, с 1918 исправительный дом, с 1937 года и по настоящее время, как СИЗО. В на внутренней территории СИЗО находится Музей истории СИЗО-1, который несколько лет назад занял второе место среди музеев ФСИН РФ. Через Тюменский СИЗО прошли многие знаменитые узники. Среди них писатели: Владимир Короленко, Фёдор Достоевский, Николай Чернышевский, Александр Грин. Для декабристов ссылка в Сибирь начиналась с Тюменской пересыльной тюрьмы. С 1937 года в Тюменском СИЗО содержались политические осуждённые и уголовники. СИЗО имеет несколько режимных корпусов и отвечает всем требованиям к такого вида учреждениям.
Что касается истории Регионального управления ФСБ по Тюменской области, то нужно углубиться в книги полковника ФСБ в отставке, Тюменского краеведа Александра Петрушина, некогда работавшего городском отделе КГБ Сургута, а затем возглавлявшего Ханты-Мансийское отделение ФСБ по Тюменской области. История Тюменского ВЧК-ОГПУ-НКВД- МГБ- КГБ- ФСБ имеет большую историю, связанную: и Гражданской войной в Сибири, и с западно-сибирским крестьянским восстанием 1921 года, и с репрессиями 1937-38 г.г. Мартиролог «Книга расстрелянных» Тюменского журналиста Рафаэля Гольдберга посвящена рассекреченному в 1989 году списку расстрелянных в Тюменской области жертвам политических репрессий 1937-38 гг. Есть в Тюмени и исторические места связанные с репрессиями 1937-38 гг. как «подвалы НКВД» на улице Семакова, сейчас здесь корпус ТюмГУ, как Берёзовая Роща по улице Фёдорова, где производились расстрелы по приговору «тройки» Омского УНКВД.
С августа 1944 года Тюмень получила статус областного центра с северными округами и был построен комплекс зданий областных органов: Обкома КПСС, Дома Советов- облисполкома, областного УВД, областного управления КГБ. В 90-х годах при Губернаторе Тюменской области Леониде Юлиановиче Рокецком при содействии ОАО «Газпром» и лично тогдашнего Председателя правления «Газпрома» Рэма Вяхирева в Тюмени было построено и в январе 1996 года введено в эксплуатацию новое здание Регионального управления ФСБ по Тюменской области по улице Советской, 40. Как-то так.
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:49
Небольшое уточнение. Открытие нового здания Регионального управления ФСБ по Тюменской области состоялось в январе 1997 года после второго Тура выборов Губернатора Тюменской области, в которых победу одержал действующих Губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий. В открытии нового здания ФСБ по улице Советской, 40 принимали участие приглашённые ВИП- персоны из Москвы, в том числе глава Газпрома Рэм Иванович Вяхирев, глава ФСБ РФ, депутаты ГД от Тюменской области, депутаты Тюменской областной Думы.
Что касается переполненности СИЗО-1 в Нижневартовске, то по смыслу граждане попавшие под двухмесячный арест из западных районов Югры должны содержаться в СИЗО-2 города Ханты-Мансийск. И по статусу столице Югры пора иметь свой «столичный» Следственный Изолятор. Пора строить второй СИЗО в Югре.
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