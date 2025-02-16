Как и экс-мэр Сургута Андрей Филатов, Шипилов сначала окажется в СИЗО Нижневартовска

Арестованного по делу о взятке бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова конвоируют из Ханты-Мансийска в Нижневартовск. Как сообщает источник URA.RU, он проведет в изоляторе временного содержания (ИВС) окружной столицы не более десяти дней, после чего его переведут в следственный изолятор СИЗО-1 в Нижневартовске.

Ранее в этом же СИЗО находился экс-мэр Сургута Андрей Филатов, которого позже перевели под домашний арест. По версии местных СМИ, это произошло после дачи показаний на очной ставке с Шипиловым.

По закону, содержание в ИВС не может превышать десяти суток. После этого арестованные переводятся в учреждения ГУФСИН. В случае Шипилова, которому суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста, альтернативы нет – в Нижневартовске располагается единственный следственный изолятор региона.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута.