Нелегальный речной таксист в Югре рисковал жизнями пассажиров

Житель ХМАО устроил незаконный бизнес − таксовал на катере-амфибии по реке Обь. 38-летний мужчина без лицензии и регистрации судна перевозил людей за деньги между поселками Приобье и Октябрьский.

«Установлено, что в декабре 2024 года 38-летний житель пгт. Приобье, не имея соответствующей лицензии, за денежное вознаграждение оказывал услуги по перевозке пассажиров на принадлежащем ему маломерном амфибийном судне по акватории р. Обь до пос. Октябрьский в ХМАО. Также у водителя отсутствовало удостоверение на право управления, а само судно не было зарегистрировано в установленном порядке», − сообщила Уральская транспортная прокуратура.

В итоге его оштрафовали на 75 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура требует через суд запретить ему заниматься пассажирскими перевозками, пока он не оформит все необходимые документы.

Между тем, подобный бизнес может обернуться очередной трагедией. Летом 2024 года в Сургуте отсутствие контроля за маломерными судами стоило жизни 28-летней девушке. Владелец катера устроил катание на вейкборде, но не учел силу течения в протоке Черная.

«Так, 12 июля подсудимый управлял маломерным судном на протоке Черная. На судне была установлена лебедка, за которую держалась потерпевшая, двигавшаяся на вейкборде. Когда девушка оказалась на участке водоема с сильным подводным течением, ее унесло под стоящую рядом баржу», − ранее рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и процентов заработной платы, а также запретил ему управлять маломерными судами в течение двух лет. Кроме того, он был обязан выплатить матери погибшей компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

Ранее в выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили серьезный и тревожный инцидент, произошедший на Черной речке в Сургуте, где молодая девушка погибла в результате катания на водных лыжах. Эта история вызвала множество вопросов о технике безопасности и ответственности организаторов, но это – лишь вершина айсберга. А под «водой» – огромный массив полулегальных бизнесов, организующих различные небезопасные развлечения для югорчан и гостей округа.