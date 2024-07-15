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​Следователи заинтересовались инцидентом с гибелью женщины на протоке Черная в Сургуте

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, которую затянуло под речное судно в Сургуте

​Следователи заинтересовались инцидентом с гибелью женщины на протоке Черная в Сургуте
Фото и видео: Центральное МСУТ СК России

Инцидент с гибелью 28-летней женщины на протоке Черная в Сургуте заинтересовал следователей Центрального МСУТ СК России. Они выяснят обстоятельства смерти, а также проверят действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

«По предварительной информации, вечером 12 июля 2024 года на 1480 км реки Обь вблизи Сургута, при купании произошло затягивание женщины под стоящую возле берега баржу, в результате чего она погибла», − рассказали в Центральном МСУТ СК России в соцсетях.

Ранее в МЧС России по ХМАО рассказали, что сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под речное судно. Очевидцы достали женщину на берег в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи, однако спасти ее не удалось.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 191, комментариев: 0
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