Проблему полулегальных «аттракционов», опасных для жизни и здоровья, надо решать

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают серьезный и тревожный инцидент, произошедший на Черной речке в Сургуте, где молодая девушка погибла в результате катания на водных лыжах. Сейчас эта история вызывает множество вопросов о технике безопасности и ответственности организаторов, но это – лишь вершина айсберга. А под «водой» – огромный массив полулегальных бизнесов, организующих различные небезопасные развлечения для югорчан и гостей округа.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня на пару важных тем. Они, может быть, в своем первоначальном виде не кажутся столь масштабными, но мы выйдем на некоторый уровень обобщения. Первая из них касается трагического случая, который произошел на речке Черной. Пару недель назад молодая девушка, 28 лет, насколько я помню, там она каталась, арендовала для себя некий аттракцион, ее там возили на водных лыжах по Черной речке, и так получилось, что так ее довозили, что увезли под баржу, и там она утонула. Пытались спасти до последнего, но, к сожалению, нет.

Когда только это случилось, МЧС выпустили релиз о том, что девушка якобы была пьяна. Позже, когда эту историю начали обсуждать, в том числе на нашем портале, выяснилось, что, возможно, речь идет о грубом нарушении техники безопасности, из-за чего, собственно, это все случилось. И уже сейчас заведено уголовное дело по мотиву причинения смерти по неосторожности. Давай рассмотрим эту тему. Что важно, что мы должны понять из этого случая для того, чтобы какие-то подобные вещи в нашей сургутской, да и вообще в принципе в нашей реальности больше не повторялись?

Т.С.: Случай очень интересен тем, что, как ты справедливо заметил, первая официальная реакция по неизвестным причинам, вернее, мы можем догадываться об этих причинах, сразу стала обвинять жертву, то бишь эту девушку. Дарья Кабайда, ее уже имя всем известно, и поэтому давайте не будем здесь тоже его избегать. Тем более, что девушка действительно, Дарья, в Сургуте была достаточно известным человеком в определенных кругах. Она была тиктокером, ну таким, приличным тиктокером, без пошлости. Она занималась танцами, она была очень красивая танцовщица, и, что ж теперь, мы можем только посочувствовать, что ее больше нет, к сожалению.

Теперь к этой истории. Да, действительно, симптоматично, что первые сообщения, в частности МЧС местного, сразу указали на то, что… Сразу переложили вину фактически на девушку, потому что там было указано «в состоянии алкогольного опьянения». Это все равно что, если бы какой-нибудь человек разбился в каком-нибудь торгово-развлекательном комплексе, я не знаю, упал с высоты, не выдержало ограждение, и в сообщениях правоохранительных органов бы звучало: «Он сам виноват, вот он оступился и упал». То есть мы же ни разу подобных интерпретаций, касаемых многочисленных инцидентов в тех же торгово-развлекательных комплексах страны, не слышали. Наоборот, у нас первой строкой, красной строкой всегда проходит указание на определенную ответственность или на нарушение определенных правил руководства этих ТРК. Да и само это руководство, как правило, тут же арестовывают на несколько дней для выяснения первых обстоятельств случившихся ЧП.

А вот в данной истории ну просто-таки ни слова об ответственности руководителей того то ли аттракциона, то ли бизнеса, то ли, скажем так, мероприятия, которое развлекало людей, оказывая услуги водных видов спорта, в частности, лыж водных. И это, естественно, меня, как журналиста, сразу насторожило. Почему такое указание на вину человека? Потом я стал выяснять, и выясняется, что вскрытие назначается только аж на через два дня после того, как вот это официальное сообщение МЧС прошло. Без вскрытия стало известно, более того, настолько достоверно, видимо, стало известно, что в официальном сообщении министерства целого можно указать причину. Так не бывает. Вот честно, так не бывает. Результаты вскрытия становятся известны через 30 дней, но то бишь мы получим результаты вскрытия Дарьи еще только через сколько… Три недели, получается. И вот, прямо по свежим следам трагедии распространяется информация о том, что Дарья была пьяная, и ни слова о том, при каких обстоятельствах, собственно, трагедия произошла.

Д.Щ.: Действительно, может показаться, что она как будто бы сама плыла по речке и такая, оп, решила: «Думаю, дайка я под баржу заплыву». То есть я, вот когда впервые это прочитал, я вообще не понял, что случилось.

Т.С.: Ну так естественно. Но мы все знаем, все, кто сургутянин, он знает, что такое Обь. Обь – это просто совершенно не приспособленная для активного досуга река. Быстрое течение, крутые берега, водовороты, и на Оби действительно очень трудно найти место, где можно плавать или заниматься водными спортами. А здесь вот такая история. И когда мы начали немножечко эту историю разворачивать и искать реальные акценты, то, я так понимаю, выглядит картина следующим образом. К чему, кстати говоря, и склоняется Следственный комитет России, ну, местный, сургутский, который на второй день, по-моему, или на третий выступил со своим уже официальным сообщением о том, что обстоятельства чрезвычайного происшествия, обстоятельства трагедии на Оби он берет под расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это уже хороший поворот, потому что он указывает на то, что те, кто допустил данную трагедию, уже не будут, скажем так, иметь полное преимущество.

Моя версия следующая: конечно, организатор этого аттракциона, я слово «аттракцион» беру в кавычки, как и в своей маленькой заметке на эту тему неделю назад, моя версия, моя версия, как журналист просто ее высказываю, ни на что не претендую, но, основываясь на определенном понимании картины и на опыте журналистском, данный аттракцион существовал в неоформленном виде. Есть информация о том, что он существует не первый год, там около трех лет называют разные люди разные данные, и за деньги он действительно катал людей на Оби и доставлял людям радость. Здесь возникают первые вопросы: если МЧС сообщает о том, что жертва была пьяной, неужели МЧС не мог выяснить статус данного аттракциона? МЧС – это ровно та структура, которая контролирует подобные вещи. Потому что все, что связано с техникой безопасности, техникой безопасности на воде в том числе, это, помимо прокуратуры, природоохранной прокуратуры, это вот как раз это ведомство. Не знаю, по Сургутскому району, по Сургуту – это уже внутренние дела данного ведомства.

И мне кажется, что адвокат вот этого руководителя, который вот это все… Организатор данного аттракциона, а у него есть уже адвокат, они быстренько наняли адвоката, это я уже нашу информацию журналистскую выдаю, попытался представить дело таким образом, чтобы максимально минимизировать ответственность и вину тех, по чьей вине произошла данная трагедия.

Смотрим сюда. Если через месяц результаты вскрытия показывают, что Дарья действительно была в состоянии алкогольного опьянения, несовместимого с жизнью, с какими-то действиями на воде, берем на заметку. Тогда у меня возникает следующий вопрос: те, кто ставил ее на доску, те, кто давал ей в руки снаряжение, и те, кто по закону и по правилам техники безопасности обеспечивал ей безопасность, куда смотрели? Почему они не отстранили человека от того, чтобы она участвовала в этом деле? И как осуществлялся сам, собственно, технический надзор в данном случае? Потому что по правилам требования к экипировке катающегося очень строгие. На нем должен быть шлем, потому что он может удариться головой о доску, о какие-то предметы, вот, как мы видим, удар был о борт баржи. О волну, кстати, удар о волну – это очень сильный удар, и там тоже травмы человек получает и сознание может потерять.

На человеке должен быть жилет спасательный, который и выдерживает бессознательное тело на воде. Вот, если произошел удар, или канат, удушье какое-то, человек должен оставаться на поверхности воды. И спасатели, то бишь те, кто организовывает данный аттракцион, должны успеть вытащить тело из воды и проводить реанимационные действия необходимые. Какой был жилет на Дарье одет? Дарья ушла под воду – это известно. Соответственно, жилет не выполнил тех норм техники безопасности, которые необходимы.

Какой канат, надо тоже проверять, потому что к этому буксировочному канату особые свои требования. Я не специалист в этих видах спорта совершенно, поэтому я общую информацию выдаю. Соответственно, если все это проанализировать, мы видим следующую ситуацию: человек, она, кстати, не в состоянии даже катания попала под баржу, а в спокойном состоянии, то есть она еще только приноровлялась встать на лыжи, и вот она оказывается под баржей, и никто не успевает ее вытащить из воды. Потом ее волной просто, потоком воды вынесло на поверхность, и могло бы быть вообще по-другому, где-нибудь тело бы выплыло через много километров. Ее пытались откачать, но не смогли.

Тут, кстати, тоже очень большой вопрос у меня к следствию, у всех, кто следит за этой историей: кто спасал, кто откачивал, кто проводил первые реанимационные действия, кто оказывал первую медицинскую помощь? Участие организаторов данного аттракциона конкретно в этом вопросе. Соответственно, я хотел бы сказать, что очень много вопросов даже не к технике безопасности, не к поведению организаторов этого водного аттракциона, а в целом к той ситуации, которая называется…

Вот эти вот все блатные аттракционы, формы отдыха, которые в огромном количестве плодятся в Сургуте, в Сургутском районе: на воде, в лесу, в тайге. Я думаю, что подобный нелегальный досуговые бизнес на природе носит настолько масштабный характер, что история с Дарьей Кабайда – она песчинка в огромном море проблем. И просто тут средства массовой информации обратили на это внимание и стали немножко это раздувать. Но я предлагаю раздувать, скажем так, не бытовую, не желтую составляющую этой истории, как вот, кстати, многие, ну, некоторые региональные СМИ делают, совершенно не стесняясь приписывать несуществующие слова, тоже мне это абсолютно известно, как факт, матери Дарьи вставляют ей заявления, за которые можно даже понести ответственность, она этого не говорила. Это все, знаете, это уже желтая пресса.

Нет, давайте проверять вот этот факт: что у нас с техникой безопасности на воде, в тайге. Что там за заимки, что там за рыбаки у нас высокопоставленные, которые могут все что угодно, когда угодно ловить, и ничего им за это не будет. Кто крышевал вот этот аттракцион. Три года если он работал, невозможно, чтобы это было неизвестно. Это значит, кто-то это дело крышует, кто-то с этого греется, и все тут было нормально, и было бы нормально дальше, если бы вот это не случилось. Были ли трезвыми организаторы данного аттракциона? Сумели ли они каким-то образом теперь спрятать эту историю? Но я допускаю, что сумели, понимаете вот. Дарья, к сожалению, она попала на стол патологоанатома, и будет в заключении о вскрытии какая-то информация. А те, кто допустил подобную трагедию, а там был алкоголь, вот на этом берегу, в этом месте, где вот это все, там был алкоголь. Кто его принес? Что это за алкоголь? Кто его употреблял, в каких количествах? Употребляли ли его эти люди, которые катали девушек на воде или не употребляли? Вот это все очень интересные вопросы.

И из них как раз вытекает главный вопрос: мы за безопасность людей, за безопасность граждан, или мы сейчас будем отмазывать организаторов и уменьшать им тяжесть вины преступления? Потому что смерть по неосторожности – это одна статья, а несоблюдение техники безопасности на опасном объекте, повлекшее за собой смерть человека, это другая статья. Вот такие напрашиваются выводы из этой, казалось бы, частной истории.

Д.Щ.: Ну что ж, мы будем следить за тем, как это все будет развиваться, за результатами экспертизы, за ходом расследования и возможного развития уголовного дела, получит ли оно какой-то ход. Все это мы будем смотреть, все это будем описывать, рассказывать и комментировать. Читайте на siapress.ru то, что касается вот этой новости. И смотрите нас на Youtube, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. Полную расшифровку этого разговора вы также сможете прочитать у нас на siapress.ru. Следующая часть нашего разговора на этой неделе будет посвящена вроде как нелегальной торговле, с которой у нас вроде как активно борются в Сургуте. Так что переходите, и поехали дальше.