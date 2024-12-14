Югра сократила количество объектов незавершенного строительства на треть за два года

В ХМАО на треть сократили количество объектов незавершенного строительства. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры». По итогам девяти месяцев 2024 года число таких объектов уменьшилось на 209 единиц, что составляет 32% от их общего объема на начало 2023 года.

«Общий объем капитальных вложений в объекты незавершенного строительства удалось уменьшить на 13,79 млрд рублей. С баланса выбыло 90 объектов, в том числе 30 окружных и 60 муниципальных. По остальным объектам установлены плановые сроки завершения строительства, передачи в казну или в концессию», – сообщил исполняющий обязанности директора окружного Управления капитального строительства Александр Андрюшенков.

В регионе уже разработан план по снижению объемов незавершенного строительства на 2024–2025 годы. Решения по каждому объекту принимаются индивидуально, с учетом возможности завершения строительства, корректировки проектных работ или сноса.

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