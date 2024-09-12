В результате ДТП в Лянторе пострадал ребенок

Накануне, 11 сентября, в Лянторе 43-летняя женщина на Nissan сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«11 сентября 2024 года около 18:40 на улице Магистральная в городе Лянтор Сургутского района, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, допустила наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщают в источнике.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, пострадали два человека.

Ранее в Когалыме ребенок угодил под колеса автомобиля.