В Когалыме ребенок угодил под колеса автомобиля

Накануне вечером, 10 сентября, в Когалыме произошло ДТП, в котором восьмилетний мальчик оказался под колесами автомобиля. По предварительной информации, автоледи наехала на ребенка из-за того, что не убедилась в безопасности движения, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18:10, 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Skoda», по предварительным данным, при движении в жилой зоне не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила наезд на восьмилетнего мальчика. В результате ДТП пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО один человек погиб, один ребенок получил травмы.