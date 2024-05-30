Новым губернатором Югры, скорее всего, станет Руслан Кухарук. Вот что он видит в качестве своих задач на этом посту

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому президент РФ Владимир Путин предложил стать губернатором Югры, в разговоре с главой государства рассказал о том, какими он видит главные задачи на этом посту.

«Сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит, — заявил он. — Первоочередная задача – конечно, продолжить все темпы развития. По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей. Это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными.

Несомненно, сегодня для всех нас, не только органов власти, для всех людей первоочередная задача – это поддержка тех, кто сегодня защищает нашу страну в рамках специальной военной операции. Это, конечно, члены семей наших военнослужащих. У Ханты-Мансийского автономного округа – Югры есть подшефная территория – это Донецкая Народная Республика, город Макеевка. Сегодня такое очень плотное взаимодействие идёт по восстановлению объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Эту работу несомненно нужно продолжить».

Говоря о планах на работу, Кухарук также отметил новый Указ о национальных целях развития страны: «Необходимо сегодня, по моему мнению, плотно взаимодействовать с федеральными структурами, федеральными министерствами и в части завершения тех задач, которые стояли в рамках национальных проектов, и в том числе в части формирования уже новых программ, ориентированных на 2030–2036 годы», — заключил он.

Напомним, нынешний губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о своей отставке сегодня: «Приняла такое решение, перехожу на другую работу»,– объяснила она.