Наталья Комарова сообщила об уходе с поста губернатора в связи с переходом на новую работу

Сегодня, 30 мая, губернатор Югры Наталья Комарова сообщила о том, что досрочно покидает свой пост. Видео с обращением к жителям округа она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала – я дома. Эта уверенность в каждом из вас. И я верю, что ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра – регион-лидер. Югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в Специальной военной операции. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку, каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине», – высказалась Наталья Комарова.

Напоминаем, ранее по Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке губернатора.

Наталья Комарова возглавила Югру в 2010 году, сменив на этом посту Александра Филипенко. После этого депутаты окружной думы дважды продлевали ее полномочия после получения поддержки от президента Владимира Путина – в 2015 и 2020 году.