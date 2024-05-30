Президент России предложил Руслану Кухаруку стать губернатором Югры

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, вероятно, станет новым губернатором Югры: как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион.
Напомним, сегодня о своей отставке заявила нынешний губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу», – объяснила она.
Поэтому приход в Югру Руслана Кухарука воспринимается обывателями с оптимизмом, позитивно и с большой надеждой на перезагрузку социально-экономического развития Югры.