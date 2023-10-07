Обвиняемого в смертельном ДТП в Сургутском районе заключили под стражу

В Сургутском районе ХМАО заключили под стражу 17-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении ДТП с погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств ДТП, сбор и закрепление доказательств», - говорится в сообщении.

Ранее в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он обвиняется в нарушении ДТП, повлекшем смерть двух человек.

Трагическая авария произошла 5 октября в деревне Лямина Сургутского района. Обвиняемый, управляя автомобилем Lada Vesta, не справился с управлением и наехал на семью из трех человек. В результате женщина и ребенок скончались, мужчину госпитализировали. У парня-мигранта не было прав на управление авто, а после совершения аварии он скрылся с места.