17-летний югорчанин на «Ладе» сбил насмерть женщину с ребенком

Трагическое ДТП произошло накануне, 5 октября, в деревне Лямина Сургутского района. Водитель автомобиля Lada Vesta сбил мужчину, женщину и ребенка в коляске и скрылся с места. В результате женщина погибла на месте, мужчину и ребенка доставили в больницу, где малыш от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что не имеющий права управления транспортными средствами 17-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и тротуар, где совершил наезд на пешеходов: женщину, мужчину и месячного ребенка, находящегося в коляске», - рассказали подробности в пресс-службе.

Несовершеннолетнего водителя задержали, против него возбудили уголовное дело.

Еще одна авария с ребенком произошла также накануне в поселке Междуреченский Кондинского района. По данным полиции, 46-летний водитель Лады на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на детскую коляску с находящимся в ней годовалым мальчиком. В результате ребенок получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 5 ДТП, в которых 3 человек погибли и 5 пострадали.