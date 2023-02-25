Победителем классического спринта на турнире «Чемпионские высоты» стал Сергей Устюгов из Югры

В турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в классическом спринте одержал победу олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Югорчанин обошел всю сборную команды России.

«Чемпионские высоты» стартовали в Малиновке, в них принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем, он обошел всю сборную команду России. С самого начала гонки югорчанин шел с отрывом и ему удалось сохранить преимущество до финиша», – рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Помимо этого, Сергей Устюгов занял второе место в скиатлоне на «Чемпионских высотах».

Напоминаем, что в 2022 году югорский лыжник взял «золото» на Олимпиаде в Пекине.