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Югорчанин Сергей Устюгов завоевал «золото» на соревнованиях по лыжным гонкам

Победителем классического спринта на турнире «Чемпионские высоты» стал Сергей Устюгов из Югры

Югорчанин Сергей Устюгов завоевал «золото» на соревнованиях по лыжным гонкам
Фото: t.me/sergei86ust

В турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в классическом спринте одержал победу олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Югорчанин обошел всю сборную команды России.

«Чемпионские высоты» стартовали в Малиновке, в них принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем, он обошел всю сборную команду России. С самого начала гонки югорчанин шел с отрывом и ему удалось сохранить преимущество до финиша», – рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Помимо этого, Сергей Устюгов занял второе место в скиатлоне на «Чемпионских высотах».

Напоминаем, что в 2022 году югорский лыжник взял «золото» на Олимпиаде в Пекине.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 162, комментариев: 0
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