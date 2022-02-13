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​Югорский лыжник Сергей Устюгов взял «золото» на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники принесли четвертое «золото» национальной олимпийской сборной

​Югорский лыжник Сергей Устюгов взял «золото» на Олимпиаде в Пекине
Фото: vk.com/shtabugra

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Атлеты принесли национальной олимпийской сборной четвертое «золото».

Эстафета состоялась 13 февраля. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

Сергей Устюгов, представляющий Югру, вышел на последнем этапе против сильнейшего норвежца Йоханнеса Клэбо. «Вяльбе оказалась права, что на свой страх и риск решила включить Устюгова в состав на эту гонку. Большунов не ошибся с тактикой убегания, о которой говорил после разделки. И вот у России первое в истории современной страны золото в эстафете, а также первое за 42 года. Последний раз в этом виде программы побеждали еще советские лыжники на Олимпиаде-1980. История случилась. И финиш с флагом в руках Устюгова тоже», - описала победную эстафету журналист Sport24.ru Виктория Дмитриева.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 486, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 15:27
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов российские лыжники, а Сергей Устюгов югорский.

И как замечательно и честно, что РФ и Путин тут не причем.
Alkonowa1ow Сергей Б
Сегодня в 15:34
Тогда надо огласить весь список. Ну Сергей Устюгов допустим Югорский. Денис Спинов Тюменский. А остальные российские? Да какие они все российские лыжники? Они Олимпийские судя по эмблеме на спортивной одежде.
Просто мы их идентифицируем как российских а для остального мира это лыжники МОК.
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:34
Денис Спицов естественно.
Сергей Б Alkonowa1ow
Сегодня в 15:59
Ну, потому что саму Россию, 90% экономики которой принадлежит иностранным компаниям, трудно идентифицировать.
Сергей Б
Сегодня в 16:06
Россияне есть, а России нет.

Скажем так – Россия одна десятая. Поэтому лыжники одна десятая российские. Звучит даже хуже, чем пол землекопа.

Пусть лучше будут лыжники МОК.
Сергей Б
Сегодня в 16:20
Символично что у Устюгова на шапочке логотип маленького российского орла красуется под большой надписью частной компании – Lukoil. Тоже российской на одну десятую.

– Ты кто?
– Орёль.
– А почему такой маленький?
– Болель.
Александр Наумов
Сегодня в 19:23
Россия на олимпиаде этой не выступала. А эти типа спортцмены под белым флагом никогда не были Россиянами.На Олимпиаде в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля, российские спортсмены выступают в как «команда Олимпийского комитета России», без национального флага... читайте внимательно. Команда какогото комитета которому ПАЛЮНУЛИ В ЛИЦО
Сергей Б Александр Наумов
Сегодня в 20:00
Не беспокойся, это остатки спортсменов. Скоро все российские спортсмены будут выступать за страны, которые есть. А за твою бутафорскую Россию, состоящею из таких адекватных как ты, будете выступать сами. МОК специально для вас еще одну дисциплину в олимпийские игры включит – «тупой, еще тупей». Вы там все золотые медали возьмете.
Александр Наумов
Сегодня в 20:14
у меня очень много создано сайтов по медецине и спорту в нашем регионе, в частности в Сургуте.А недавно закончил работу над сайтом (психологическая помощь) (по югре) у меня в профиле вконтактах найдешь мою студию. там в портфолио есть этот сайт (психологическая помощь нуждающимся) очень советую вам туда обратится. пока не поздно. у вас скорее всего посмайданный синдром. вы не волнуйтесь. вам обязательно помогут.
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