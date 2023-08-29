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​Учителя переживут

Акция «Дети вместо цветов» актуальна как никогда

​Учителя переживут
Фото siapress.ru

Свежая статистика – Югра заняла второе место в России по дороговизне букета для учителя к 1 сентября. В Москве это стоит 1 608 рублей, в Югре – 1 570, в Тюмени – 1 390 рублей. Держим эти цифры в голове и воспринимаем следующие данные.

Разовые пожертвования в благотворительные фонды России в январе 2023 года оказались на 18 процентов ниже, чем в начале 2022 года. Директор фонда «Нужна помощь» (по сути, это агрегатор пожертвований) Софья Жукова говорит, что в конце 2021 года у них было 20 тысяч активных и постоянных доноров, к концу 2022 года таковых осталось 14 тысяч – и это еще часть ушедших в течение года успели вернуться, иначе провал оказался бы катастрофическим.

Причин – масса. У россиян в принципе стало меньше денег. Многие из тех, кто были регулярными жертвователями, выехали зарубеж без возможности помогать благотворительным организациям из-за проблем с трансграничными платежами. У кого-то сместились жизненные приоритеты. Плюс курс рубля, что отдельно бьет по благотворителям, закупающим иностранные лекарства и препараты, и так далее.

И вот еще. «Стало сложнее закрывать сборы на детей, хотя ранее они были безусловными фаворитами. Очевидно, что сейчас идет перераспределение объема пожертвований на ранее не охваченные области: это правозащитные организации, люди в трудной жизненной ситуации. Большой популярностью стали пользоваться сборы на животных», – рассказывает руководитель платформы «СберВместе» Елена Шлегель.

Теперь вспоминаем первую цифру – 1 570 рублей за средний букет учителю, коих в Сургуте тысячи. Может, стоит серьезно подумать о том, чтобы меньше кормить цветочную отрасль и локальное тщеславие отдельных педагогов? И купить от всего класса учителю один шикарный букет хоть за пять тысяч, а остальные деньги (условно, 25 учеников * 1 570 рублей минус 5 000 на единый букет = 34 250 рублей) отправить в надежные благотворительные фонды, помогающие детям. Или куда сами захотите.

Это будет явно более качественное и гуманное применение этих денег, которое заодно научит школьников тому, что надо помогать ближним. Надеюсь, кого-то это натолкнет на продуктивные мысли. Цветочники и учителя переживут, а подопечные благотворительных фондов могут помощи просто не дождаться.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 173, комментариев: 0
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