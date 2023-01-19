Лыжники из ХМАО завоевали медали в первый день первенства УФО

Лыжники из ХМАО одержали победу в первый день первенства Уральского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Соревнования стартовали накануне, 18 января, в Тюмени, сообщает пресс-служба окружного департамента спорта.

«Первые гонки лыжников прошли свободным стилем. Среди девушек победу одержала Ксения Бушмелева (Ханты-Мансийск), на втором месте Ульяна Лебедева (Советский район). У юношей серебряную награду завоевал Максим Харин (Ханты-Мансийск)», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сургутянка Маргарита Трубицина одержала победу среди юниорок в личных соревнованиях на первенстве УрФО по фехтованию. Соревнования проходили в Челябинске.