Жительница Сургута одержала победу на первенстве УрФО по фехтованию

Сургутянка Маргарита Трубицина одержала победу среди юниорок в личных соревнованиях на первенстве УрФО по фехтованию. Соревнования проходили в Челябинске. Участие в них принимали спортсмены до 21 года. В командном женском первенстве сборная Югры в составе Маргариты Трубициной, Анфисы Балашовой и Маргариты Ахрамович завоевала серебряные награды, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Сборную Югры под руководством сургутского специалиста Игоря Ронжина представляли семь спортсменов: Егор Луценко, Маргарита Трубицина, Александр Казанцев, Дмитрий Перчаткин, Маргарита Ахрамович из Сургута и Анфиса Балашова и Егор Кодатко из Сургутского района.

Фехтование развивается в ХМАО с 2001 года. Тогда в Сургуте появился физкультурно-спортивный клуб «Мушкетеры Сургута», пишет «Сургутская трибуна». Его руководителем со дня основания является Игорь Ронжин.