Второе ДТП с погибшим произошло за сутки в Сургутском районе

В Сургутском районе за сутки произошло два ДТП с погибшими. Первая авария случилась в 12:30 на 36 км дороги «Сургут - Лянтор», вторая - около 16:00 на 14 км трассы «Северный обход Сургута». Здесь, по данным полиции ХМАО, столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу.

«Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа», - отметили в пресс-службе ведомства.