В смертельном ДТП в Сургутском районе погиб человек

На трассе Сургут–Лянтор в Сургутском районе сегодня разыгралась трагедия: в ДТП погиб человек. Как передает СТВ, на 30 километре автодороги столкнулись грузовик и легковая машина.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио» 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — прокомментировали в ГИБДД по Сургутскому району. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

В результате ДТП водитель «Киа» погиб на месте.