Массовое ДТП произошло рядом с Сургутом: пострадали шесть человек и пять машин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло накануне, 28 октября, в Сургутском районе. По данным пресс-службы ОМВД по Сургутскому району, авария случилась около 16:30 на 45 км трассы «Нефтеюганск-Сургут», но до ночи движение из-за поврежденных машин было затруднено.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в полуприцеп «Маз». Во время торможения большегруз занесло, и он также выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Solaris, Honda и BMW.

Травмы в ДТП получили пассажир и водитель «Газели» — их отправили в больницу. На месте медицинскую помощь оказали пассажиру и водителю Hyndai, а также пассажиру Honda и водителю BMW.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что на «Газели» была установлена летняя шина.

Ранее в региональной Госавтоинспекции призвали водителей не затягивать с посещением станций техобслуживания и поменять летние шины на зимние. В ведомстве предупредили, что к концу недели в ХМАО ожидаются похолодание и обильные осадки.