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Югорских водителей призвали «переобуться» - грядут холода и осадки

Госавтоинспекция ХМАО напомнила водителям о смене колес - грядут холода и осадки

Югорских водителей призвали «переобуться» - грядут холода и осадки
Фото pixabay.com

В ХМАО к концу недели ожидаются похолодание и обильные осадки. В связи с этим в региональной Госавтоинспекции призвали водителей не затягивать с посещением станций техобслуживания и поменять летние шины на зимние.

«Напоминаем, что рекомендуется менять колеса, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе +5, +7°C, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 или даже минусовой», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. А это, в свою очередь, поможет предупредить возникновение ДТП, а значит, спасти жизнь и здоровье людей.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 217, комментариев: 0
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