Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова обжалует приговор, полученный в сентябре

Бывшая глава Белого Яра Елена Никифорова будет оспаривать судебный приговор, вынесенный 20 сентября. Так, от ее адвоката поступила апелляционная жалоба, сообщили в Сургутском районном суде «Вестнику Сургутского района».

«От защитника – адвоката, поступила апелляционная жалоба. По истечении срока, на подачу сторонами возражений на апелляционную жалобу, уголовное дело будет направлено в судебную коллегию по уголовным делам Суда XMAO-Югры, – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, суд приговорил бывшую главу Белого Яра к 1,7 года лишения свободы. Ее обвинили в превышении должностных полномочий и халатности. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала о ситуации.